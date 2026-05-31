La inflación de mayo rozará el 2.5% y el IPC anual trepa al 33.4%

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El Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central fijó el piso de la inflación minorista en un 2.3% para el quinto mes del año.

La brecha entre la promesa del ministro de Economía Luis Caputo sobre un anclaje inflacionario y las planillas de las consultoras privadas expone que el Índice de Precios al Consumidor de mayo de 2026 oscilará entre el 2.2% y el 2.5%, impulsado por el encarecimiento de la canasta básica.

Alimentos y estacionales aceleran el costo de vida patagónico

El desglose técnico de las mediciones privadas desarma el optimismo oficial sobre la velocidad de la desinflación. El economista Julián Neufeld detalló que la Fundación Libertad y Progreso proyectó un IPC del 2.1% hasta la cuarta semana del mes, pero alertó que el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas se aceleró fuertemente hasta correr al 3.4% mensual, un impacto que golpea con mayor dureza los centros de consumo de Santa Cruz por la estructura de costos de transporte. Ese componente aportó 0.8 puntos porcentuales al nivel general.

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La consultora Analytica detectó la mayor presión nominal del mercado al ubicar el indicador general en 2.5%. La economista Rosario Vidaurreta atribuyó este comportamiento a la suba promediada del 2.5% en las últimas cuatro semanas en el segmento alimentario, con incrementos marcados en el rubro de verdulería que anularon el carry-over favorable que la medición arrastraba desde el mes anterior.

La suba interanual escala y presiona los presupuestos provinciales

La desaceleración mensual que festeja el Palacio de Hacienda convive con un empeoramiento de las variables de mediano plazo. El director de Equilibra, Lorenzo Sigaut Gravina, calculó una variación del 2.3% mensual traccionada por los precios estacionales que treparon un 3.6%, lo que provocará que la inflación interanual escale al 33.4%, un registro real superior al consolidado en el mes previo.

La firma EcoGo y el centro de estudios C&T Asesores Económicos estimaron un piso de 2.2% para el período, un nivel idéntico al proyectado por la consultora LCG, donde los técnicos verificaron una menor incidencia regulatoria en las tarifas públicas.

El cronograma estadístico prevé que la Dirección de Estadística y Censos porteña difunda el IPC de la Ciudad de Buenos Aires el lunes 8 de junio, como paso previo a que el INDEC publique el índice nacional el jueves 11 de junio. (Agencia OPI Santa Cruz)