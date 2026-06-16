El Gobernador de Chubut une puertos patagónicos con Mar del Plata

- Publicidad -

El gobernador de la provincia del Chubut, Ignacio Torres, reunió en los despachos oficiales a los intendentes de Rawson, Damián Biss, y de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, para unificar las operaciones del Consejo Federal Pesquero. Los funcionarios firmaron un acta acuerdo que busca frenar la fuga de valor agregado primario hacia otros puertos del país.

La reactivación operativa del Astillero de Comodoro Rivadavia constituye el eje central del esquema gubernamental. La infraestructura portuaria de la Cuenca del Golfo San Jorge asumirá las tareas de reparación y construcción naval para la flota pesquera patagónica, un nicho históricamente monopolizado por los talleres bonaerenses.

Los datos de la descarga pesquera regional apuran los plazos políticos de la administración provincial. Chubut necesita procesar los recursos en sus plantas terrestres para sostener los niveles de empleo pesquero e igualar la capacidad operativa instalada que posee actualmente Mar del Plata.

- Publicidad -

El acuerdo binodal entre el puerto de la capital chubutense y la terminal bonaerense pretende eliminar las asimetrías de competitividad en la estiba. Esta alianza estratégica regional impactará de manera directa en el suministro logístico de Santa Cruz, consolidando un corredor marítimo unificado en la Patagonia.

Los gremios marítimos locales exigen certezas sobre las inversiones navales antes del inicio de la próxima temporada de captura. (Agencia OPI Santa Cruz)