Sindicato municipal pide equiparación salarial en todo Chubut

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(OPI Chubut) – El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel (SOEME), Antonio Osorio pidió que haya una “estrategia provincial para reducir las diferencias salariales entre municipios”.

El dirigente sindical mostró su preocupación por las diferencias salariales que “existen entre trabajadores municipales de distintas localidades de Chubut” y pidió al gobierno provincial que intervenga para avanzar en un sistema más equitativo en lo salarial que se registra en los municipios de Chubut.

“Hay municipios que vienen realizando un trabajo muy fuerte desde hace muchos años y otros que comenzaron a hacerlo más recientemente. Tratamos de ir equilibrando, pero creemos que la provincia tiene que hacerse presente y elaborar alguna estrategia para evitar este desequilibrio que existe dentro de Chubut” dijo Osorio.

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El dirigente municipal sostuvo que “hay trabajadores municipales que ganan 3 millones de pesos y otros que apenas llegan a los 500 mil pesos, realizando exactamente la misma función”.

“La solución requiere voluntad política y una planificación de largo plazo. Tiene que haber una estrategia clara para solucionar esto. Nuestra idea de que, en algún momento, los empleados municipales puedan percibir salarios similares sin importar dónde trabajen” aseguró.

El secretario general del SOEME admitió que “la realidad de los municipios, en la mayoría atraviesan un escenario financiero complejo” y algunos ya anticiparon dificultades para afrontar los aguinaldos y el salario del mes de junio. (Agencia OPI Chubut)