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(Por: Rubén Lasagno) – “El gobernador Claudio Vidal encabezó una visita institucional al Southern Alberta Institute of Technology (SAIT), en la ciudad de Calgary, Canadá, en el marco de una agenda internacional orientada a fortalecer el desarrollo productivo de Santa Cruz. La actividad tuvo como eje el análisis de modelos de formación técnica vinculados al sector energético, con el propósito de evaluar su posible implementación en la provincia y potenciar la capacitación de mano de obra local”.

Así presenta hoy la prensa provincial al viaje del Gobernador Claudio Vidal al país del norte, bajo un objetivo bastante difuso, poco sustentable desde la realidad que vive Santa Cruz y de aplicación diferida, casi etérea, teniendo en cuenta la necesidad acuciante que la provincia tiene hoy en materia del empleo, desarrollo y trabajo que posee en lo inmediato y está muy lejos de resolverse.

Pero Vidal no fue solo. Una importante comitiva lo acompañó, mucha gente que, de otra manera, no podrían conocer los viajes internacionales y mucho menos entrar en Canadá, uno de los países más desarrollados del continente. Fueron parte de esa comitiva el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez; representantes del Sindicato de Petroleros Jerárquicos, José Dante Llugdar y Luis Gustavo Villegas; y de la petrolera socia del gobierno CGC, entre ellos Pablo Chebli, Rodrigo Fernández, Juan Manuel D’Aloé y Jorge Osycka.

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Mientras Claudio Vidal se va a Canadá, los gremios amenazan la paz social y el gobierno carece de herramientas (o interés) para evitarlo

Todos estos, la mayoría de los cuales (sin duda) no podrían pisar Canadá sin intérpretes, viatican y viajan con cargo a la caja común de la provincia de Santa Cruz, es decir, la de todos los contribuyentes provinciales.

Necesidad y oportunidad

Ahora bien, nos preguntamos ¿En las actuales circunstancias políticas, económicas y sociales de Santa Cruz, es necesario que una comitiva de este tamaño tipo y color se traslade a Canadá para “analizar modelos de formación técnica vinculados al sector energético, con el propósito de evaluar su posible implementación en la provincia y potenciar la capacitación de mano de obra local”?.

El lenguaje del anuncio abusa de los lugares comunes de la política tradicional: “fortalecer la creación de empleo“, “intercambio de experiencias” y “desarrollo productivo” pero no reporta la firma de inversiones extranjeras directas, la apertura de nuevos mercados de exportación, ni tratados comerciales. Es puramente un “recorrido institucional“. En términos de rigor periodístico como lo analizo, esto es a menudo un eufemismo para referirse al turismo político financiado con fondos públicos.

Importar un modelo educativo politécnico del primer mundo como el de Alberta, requiere una inversión de infraestructura colosal. Resulta un sinsentido proyectar este nivel de gasto canadiense mientras a nivel local se debate la Ley de Emergencia y se impulsa el Régimen de Pasividad Anticipada para achicar el peso del Estado. La propia Ley de Presupuesto N° 3987 ya expone un margen de maniobra casi nulo para sostener la pauta salarial y la coparticipación municipal básica.

Frente a la retirada y los pasivos ambientales que deja YPF y la conflictividad laboral latente en toda la provincia, el desempleo exige medidas de contención inmediatas. Observar currículas académicas a más de 11.000 kilómetros de distancia no ofrece ninguna solución a la urgencia de hoy.

En un contexto donde la austeridad es el discurso oficial para la tropa propia, los viajes internacionales masivos levantan alertas de inmediato. Más allá de que el sector privado pague sus propios pasajes (no lo sabemos, nadie lo dice ni lo demuestra), el desplazamiento de la comitiva gubernamental en medio de un ajuste requiere un escrutinio exhaustivo. ¿Bajo qué partidas del presupuesto se están liquidando estos viáticos internacionales y en concepto de qué retorno real para el contribuyente santacruceño?

¿Todo tiene explicación? (algunas cosas no)

Obviamente desde lo argumental podrían escribir cientos de páginas para respondernos, pero desde la lógica pura, las necesidades acuciantes que tiene la provincia y las urgencias sociales en que se debate el pueblo de Santa Cruz, parece más una tomada de pelo, una actitud suntuaria poco empática y bastante irresponsable, tanto del gobernador Vidal como de todos aquellos que lo acompañan en estas vacaciones pagas que han decidido hacer funcionarios y sindicalistas que viven en la nube de Úbeda, aquella del General español perdido, que no es precisamente la del técnico de Boca Junior.

Multitudinaria marcha contra la reforma laboral en Río Gallegos – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Todo y cualquier cosa es explicable por el gobierno, aunque redunde en absurda. Lo único que no puede responder el gobernador Claudio Vidal es cómo en medio de un llamado a un paro general de los sindicatos, medidas de fuerza de la Educación por 72 horas, un Frente Sindical que organiza actos y proyecta otras medidas de fuerza, el levantamiento de carpas, movilizaciones y hasta marchas de antorchas planificadas para hoy, no haya un gobierno con atención y resolución, excepto la única estrategia implementada fue llenar de policías la ciudad.

O no existe conciencia política e institucional del gobernador sobre el verdadero problema social que vive Santa Cruz, o está decidido a que la cuestión “transcurra” y decante naturalmente, como decanta el poder de su gobierno al cual se le están yendo sus colaboradores políticos y aliados en la Legislatura, donde su poder político se le está licuando y lo expone a una debilidad pocas veces vista en otros gobiernos provinciales, aún, en las peores crisis por las que atravesó Santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)