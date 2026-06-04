ADOSAC ratificó un paro de 48 horas en Santa Cruz

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El Gobierno provincial dinamitó los puentes de diálogo con el sector educativo al liquidar quitas salariales en los haberes de los docentes de escuelas públicas de gestión privada. La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) respondió este miércoles con la ratificación de un paro total de actividades por 48 horas en todo el territorio de Santa Cruz, para este jueves 4 y el viernes 5 de junio congelando la negociación paritaria en curso. El análisis de las planillas de sueldos realizado por los equipos técnicos del sindicato en Río Gallegos confirmó la represalia económica oficial.

La determinación del Ejecutivo infringe el compromiso político exigido por el Congreso Extraordinario Provincial de ADOSAC. El espacio gremial asistió a la última audiencia bajo la condición estricta de frenar los castigos financieros por huelgas anteriores. La vulneración de este principio reactivó el plan de lucha general bajo la consigna oficial “Si tocan a uno, nos tocan a todos”.

El sindicato busca la recuperación del poder adquisitivo a través de mecanismos automáticos de actualización y la devolución total del dinero retenido. Las asambleas locales preparan movilizaciones callejeras en la capital provincial. El impacto de la medida de fuerza interrumpe el normal desarrollo del calendario escolar y paraliza la paritaria con las autoridades del Consejo Provincial de Educación. (Agencia OPI Santa Cruz)