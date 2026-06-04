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(OPI Chubut) – La secretaria general de ATE Comodoro Rivadavia, Verónica Rosales junto a otros 4 integrantes de gremio de estatales fueron imputados por los destrozos ocasionados durante una protesta en la jornada del martes y fueron liberados, aunque no podrán acercarse al edificio de la Supervisión de Escuelas.

Junto a Rosales fueron imputados Evangelina Arbe, Lorena Rosales, José Parra y Eduardo Echeveste.

El fiscal Ariel Corredera dio a conocer la imputación por “atentado contra la autoridad doblemente agravado y lesiones”.

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Allí destacó que durante la jornada del martes 2 a las 10 horas, un grupo de “70 integrantes de la Asociación Trabajadores del Estado liderados por Rosales, secretaria general, junto con Echeveste, Arbe, Rosales y Parra se manifestaron fuera del edificio por reclamos salariales y paritarias”.

El fiscal atribuye a Rosales y Echeveste de arengar a los manifestantes “a intentar ingresar forzosamente al edificio, desplazando las vallas de seguridad. Lo impidió personal de custodia del lugar. No obstante, comenzaron a patear la puerta de ingreso provocando su destrucción total y a romper vidrios con palos y piedras que arrojaban desde afuera”.

La defensora Alicia Dramesino sostuvo que “el plexo probatorio no alcanza para sostener la calificación solicitada” y que Fiscalía “no fue clara respecto de qué acción se atribuye a cada uno de los imputados”.

El juez Alejandro Soñis autorizó la apertura de una investigación judicial e indicó que “el derecho a manifestarse es constitucional y legítimo, pero no se puede naturalizar que haya violencia o daños en este tipo de reclamos, ni por parte de los que piden, ni por parte de los que deben cuidar”. (Agencia OPI Chubut)