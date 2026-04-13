No era necesario cambiarle el nombre a las represas (nuevamente), somos mayoría los que siempre las llamamos “Cóndor Cliff-La Barrancosa”, su denominación original

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Una vez más el gobierno nacional volvió a renombrar a las represas sobre el río Santa Cruz, dado que Milei por Decreto publicado en el Boletín Oficial del mes de abril de 2026, restituyó las denominaciones originales a la obra, pero ademas reestructuró la gestión del proyecto, casi como una simbología “ideológica” más que como una cuestión de práctica metodológica.

En 2017, bajo la presidencia de Mauricio Macri, se emitió el Decreto 882/2017 con el mismo fin, pero tras el regreso del kirchnerismo al poder en 2019, las centrales “recuperaron los nombres de los dirigentes políticos”, algo usual en la épocas de Cristina Fernández el FPV y La Cámpora donde todo debía llamarse Néstor Kirchner.

Mauricio Macri visitó las represas y participo de un acto junto a Alicia Kirchner – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

En el caso de las represas sobre el río Santa Cruz, como son dos diques y a fin de que el pueblo admita sin cuestionar el nombre del ex presidente, le adosaron el de Jorge Cépernic, un histórico gobernador de Santa Cruz de buena reputación. Así el dique más próximo a El Calafate, sobre la estancia Cóndor Cliff, fue rebautizado “Jorge Cépernic” y el más cerca de Piedra Buena, de nombre original La Barrancosa, fue rebautizado por los kirchneristas como “Néstor Kirchner”.

- Publicidad -

Cabe hacer una mención en este punto: en OPI Santa Cruz jamás utilizamos los nombres impuestos por el kirchnerismo como una oda al ex gobernador y ex presidente más corrupto de la historia; siempre nos referimos a ellas como “Cóndor Cliff-La Barrancosa”, el nombre natural que tuvieron desde un principio y por el que se las conoce internacionalmente.

¿“Deskirchnerización” o nuevo relato?

El Decreto presidencial de Milei no se limita al cambio de denominación de la obra, sino que opera (aquí si profundamente) en el desplazamiento de ENARSA (Energía Argentina SA) de la operatividad del proyecto “Represas” y traslada la responsabilidad de los contratos y la gestión directa a la Subsecretaría de Recursos Hídricos, dependiente de la Secretaría de Energía.

Los fundamentos del texto señalan que la medida busca “simplificar la identificación técnica de las represas basándose en su ubicación geográfica y “despolitizar” la obra pública de cara a una futura privatización o concesión”.

Cristina Kirchner siendo Presidenta de la Nación anuncia las obras de la represas sobre el río Santa Cruz – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Lo que no dice el gobierno de Mieli, quien por alguna razón no ventila y mantiene en reserva, presuntamente por acuerdos directos con el kirchnerismo, es que todo esto ocurre luego que los dos auditores designados por Milei en ENARSA, tal como lo informamos oportunamente, encontraron un sinnúmero de irregularidades y corrupción manifiesta por parte de los funcionarios, técnicos, proovedores y la UTE Represas Patagonia, que de haber tenido que adoptar una actitud legalmente proactiva, tendrían que haber denunciado a medio mundo y obviamente, la obra jamás podría haber seguido construyéndose y la situación con los chinos se agravaría.

Auditores que “no encontraron nada”

Recordemos que como lo mencionamos cuando fueron nombrados, los dos auditores y directores designados por Milei para esta tarea fueron Rigoberto Mejía Aravena, un especialista en el sector energético y ex director en otras áreas de infraestructura, encargado de la supervisión técnica y administrativa de los contratos vigentes y Héctor Falzone profesional con trayectoria en el sector eléctrico, quien asumió un rol central en la revisión de los costos operativos y las controversias financieras acumuladas.

Hace unos meses, el gobierno de Milei ya había emitido un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) para modificar el presupuesto nacional y asignar fondos (120 millones de dólares) destinados a cancelar deudas con la UTE Represas Patagonia (integrada por la china Gezhouba), condición necesaria para destrabar el financiamiento chino y según los medios y el gobierno de Santa Cruz “retomar los trabajos del proyecto”, lo cual también indicamos en esa oportunidad que eran insuficiente para reiniciar los trabajos y solo iban a tapar deudas de la UTE sospechadas por el propio gobierno nacional, de irregulares y con manejos corruptos. Y así fue.

También lo dijimos en varias oportunidades, que el proyecto como inicialmente estaba previsto es inviable, a partir de las fallas geológicas que se encontraron en el terreno donde se asienta el dique Cóndor Cliff y como apuntamos hace algunos años, el único proyecto que sobreviviría sería La Barrancosa y es precisamente lo que el gobierno ha reconocido a través del nuevo Decreto, dado que Milei ha decidido concentrar recursos solo para la terminación de La Barrancosa, abandonando literalmente a Cóndor Cliff, sobre la estancia del mismo nombre.

Menos obra, menos personal, menos presupuesto

Ahora hay una liberación de 250 millones de dólares más, pero las fuentes consultadas aseguran que una parte de esos fondos se licuarán antes de reiniciar la obra y de ese monto quedará muchísimo menos para logística y materiales, pero al reducirse a un solo dique, confían que se pueda avanzar al menos un 20% más en lo que resta del año.

La otra mentira que sostiene el gobierno provincial y los sectores interesados de dar “buenas noticas” en Santa Cruz junto a los medios de “La cadena de la alegría”, está en torno a la toma de mano de obra en Represas.

Actualmente dentro de Represas no hay más de 120 personas y llamarán en la medida que necesitan personal. No hay llamados masivos ni los va a haber en el futuro y calculan que la convocatoria en caso de abrirse la obra, no superará el 30 o 40% del personal que tenía al momento de la suspensión de las mismas, remarcaron a OPI las fuentes de la propia UTE. (Agencia OPI Santa Cruz)