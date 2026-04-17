Crearon una Unidad Gobernador en Chubut

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(OPI Chubut) – El gobierno de Chubut creó un área denominada “Unidad Gobernador” con el objetivo de centralizar la gestión gubernamental y las actividades que desarrolla el titular del Poder Ejecutivo, Ignacio Torres.

Esta nueva estructura dentro del Poder Ejecutivo provincial “orientada a concentrar funciones estratégicas, mejorar la coordinación interna y optimizar la gestión directa del mandatario”.

La creación del área se definió mediante el Decreto N°228/26, y es parte de “una reorganización más amplia en el ámbito de la Secretaría General de Gobierno”.

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La Unidad deberá coordinar el gabinete, “la organización de reuniones de ministros y funcionarios, el seguimiento de las decisiones de gobierno y la estructuración de la agenda oficial”.

Otro de los ejes de la “Unidad Gobernador” será la centralización de la política comunicacional del Ejecutivo, incluyendo la articulación con organismos y medios, la planificación de contenidos y la supervisión de la difusión institucional, así como competencias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. (Agencia OPI Chubut)