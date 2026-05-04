Adorni negó censura tras el cierre de la sala en la Casa Rosada

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, rechazó las acusaciones de censura contra la administración del presidente Javier Milei tras mantener inhabilitada la sala de periodistas de la Casa Rosada durante más de una semana. El ministro justificó la medida con la implementación de un nuevo reglamento de acreditaciones y esquivó las preguntas sobre la investigación judicial que audita su incremento patrimonial.

Frente a los comunicadores presentes, el titular de la mesa de ministros leyó los fundamentos técnicos de la restricción. Adorni detalló que la Casa Militar y la secretaría de comunicación y medios diseñaron el esquema normativo luego de ejecutar una semana de evaluación interna dentro de la sede gubernamental.

“Esto es hacer cumplir la normativa“, enfatizó el funcionario al defender la decisión del Poder Ejecutivo. El ministro aseguró que la directiva no busca amenazar al periodismo ni construir estructuras orientadas a silenciar a las voces disidentes de la gestión actual.

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Las autoridades nacionales ampararon el cerrojo informativo apelando a riesgos institucionales. El ministro coordinador remarcó que el oficialismo impulsa la libertad de prensa, pero advirtió que el Estado frenará de manera estricta cualquier acto que ponga en peligro la seguridad nacional.

“Bajo ningún otro Gobierno han tenido tanta libertad para decir lo que quieran, cuando quieran y dónde quieran“, afirmó Adorni. El vocero utilizó esta frase para blindar la postura de la presidencia frente a las reiteradas quejas de los trabajadores de los medios de comunicación.

A pesar de la reapertura, los acreditados Javier Lozano TN y Nicolás Palermo Canal 13 no pudieron ingresar a la sala de prensa de Balcarce 50 para realizar su trabajo y cubrir, entre otras cuestiones, la conferencia que dio este lunes desde las 11.15 el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La retórica oficial sobre la transparencia pública encontró un freno abrupto al abordar los problemas legales del propio expositor. El jefe de ministros ignoró todas las consultas referidas a la causa penal que rastrea sus recientes viajes fuera del país y la presunta compra de inmuebles no declarados.

El expediente por supuesto enriquecimiento ilícito tramita actualmente en el juzgado federal a cargo del magistrado Ariel Lijo. Las averiguaciones sobre los movimientos financieros y patrimoniales del funcionario avanzan bajo la instrucción directa del fiscal Gerardo Pollicita. (Agencia OPI Santa Cruz)