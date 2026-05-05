El oficialismo admite la falta de votos en Diputados

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La secretaria general de la Presidencia encabezó un encuentro reservado en la Cámara Baja. Los legisladores oficialistas confirmaron la falta de respaldo para suprimir las elecciones primarias y agitaron el resto de la agenda parlamentaria.

Karina Milei aterrizó este lunes en la Cámara de Diputados para evaluar los márgenes de maniobra del oficialismo. La secretaria general de la Presidencia congregó a un grupo selecto de legisladores de La Libertad Avanza. La funcionaria busca destrabar el tratamiento de la reforma electoral y definir la estrategia partidaria de cara a los comicios de 2027.

El recorrido oficial comenzó en el segundo piso del palacio legislativo. Allí, la hermana del jefe de Estado visitó el despacho de Gabriel Bornoroni, titular del bloque libertario. Minutos después, la comitiva descendió hacia la amplia oficina principal del recinto, donde el presidente de la Cámara, Martín Menem, ofició de anfitrión para las reuniones a puerta cerrada.

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Diversos referentes oficialistas de extrema confianza ingresaron progresivamente al salón. La diputada nacional por Córdoba, María Celeste Ponce, y el armador bonaerense Sebastián Pareja acudieron a la convocatoria directa. La jefa del espacio político indagó allí la viabilidad real del nuevo régimen de partidos.

El borrador original del Poder Ejecutivo exige la eliminación total de las PASO y la instauración del sistema de Ficha Limpia. La contabilidad de voluntades actuales alarma a la Casa Rosada. Los operadores legislativos confirmaron a su líder política la insuficiencia de números para aprobar el texto tal como ingresó a las comisiones.

Frente a este bloqueo, Diego Santilli asumirá la carga de las negociaciones. El ministro de Interior absorberá la responsabilidad de acordar con los gobernadores provinciales y los líderes de las bancadas dispuestas al diálogo. El funcionario intentará quebrar el rechazo generalizado y salvar las modificaciones anexas al esquema de votación.

El proyecto gubernamental impone reglas mucho más estrictas para sostener la personería jurídica de los partidos. El texto aumenta exponencialmente los topes para los aportes privados de campaña y suprime de cuajo el financiamiento público. La iniciativa también elimina los espacios obligatorios de publicidad gratuita en los medios de comunicación audiovisuales.

La inclusión del régimen de Ficha Limpia funciona como el principal elemento de presión sobre los bloques republicanos del PRO, la UCR y Provincias Unidas. La jefa de este último espacio, Gisela Scaglia, interrogó sobre este punto a Manuel Adorni la semana pasada. La legisladora exigió saber durante el informe de gestión si el oficialismo avalaría tratar esta medida por separado.

El jefe de Gabinete esquivó una definición concreta ante los legisladores. El funcionario deslizó la intención oficial de empujar la reforma íntegra como un paquete cerrado. Los opositores interpretan esta maniobra como una trampa diseñada para disciplinar comportamientos.

Los detractores acusan a la administración nacional de montar una encerrona pública. Si las fuerzas políticas rechazan la reforma o bloquean el quórum, el oficialismo los expondrá como encubridores de actos de corrupción. Esta táctica empantanó las conversaciones entre los distintos sectores.

El radicalismo descartó de plano la supresión de las primarias abiertas. Los diputados boinas blancas propusieron restringir las internas únicamente a las coaliciones que presenten competencia real. Todos los bloques acordaron avalar el endurecimiento de requisitos para evitar los sellos de goma, aunque mantienen abierto el frente de conflicto por la inclusión del casillero de boleta completa.

La tensión impactó también en la Cámara Alta. Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado, activó los contactos con la oposición para evitar el hundimiento definitivo de la ley. La dirigente cimentó allí una mayoría más sólida mediante alianzas con el PRO, el radicalismo y diversas agrupaciones provinciales.

Los estrategas de La Libertad Avanza conservan una última carta metodológica. Si los acuerdos fracasan, el Gobierno paralizará el tratamiento del texto electoral en las comisiones por tiempo indefinido. Mientras negocian, la maquinaria legislativa avanza con otros expedientes de peso institucional.

La bancada oficialista de Diputados impulsa el abordaje inmediato de la ley Hojarasca, que ya ostenta dictamen de comisión. Los legisladores sumaron a esa grilla la ley de Financiamiento Universitario y la ratificación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes. El Senado debatirá la autorización de pago a dos fondos buitres y las normativas vinculadas a salud mental y discapacidad. (Agencia OPI Santa Cruz)