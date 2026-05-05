Un médico pagará multa millonaria por certificados falsos para obtener la licencia de conducir

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(OPI Chubut) – El médico Diego Soto Payva fue condenado a pagar una multa millonaria por fraude por avalar el otorgamiento de certificados falsos para obtener carnets de conducir truchos en Trelew y Gaiman.

Así lo dispuso la justicia provincial sobre el médico que cursó una investigación por la emisión irregular de licencias de conducir y de esta manera evitará ir a prisión.

La medida se alcanzó tras un acuerdo para suspender el juicio a prueba, que le permite evitar el juicio oral, dado que la calificación del delito y la pena pretendida de acuerdo con la acusación, más la inexistencia de antecedentes penales.

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La justicia pudo comprobar que Soto Payva confeccionó entre mayo de 2023 y enero de 2025, 157 certificados falsos de aptitud psicológica vinculados a la obtención de licencias de conducir profesionales.

Los documentos se realizaban manuscritos y con firmas apócrifas de una licenciada que había trabajado en los centros médicos hasta abril de 2023.

También se usó el sello de la profesional y se escribieron datos falsos sobre la aptitud psíquica de los solicitantes.

El delito que se comprobó fue la falsedad ideológica de instrumento público en concurso real con falsedad material de instrumento privado, en modalidad de delito continuado y en calidad de autor, según los artículos 292, 293, 45 y 55 del Código Penal.

Soto Payva deberá pagar en cuotas unos 5,5 millones de pesos que se destinarán al Hogar de Ancianos Pedro Déttori. (Agencia OPI Chubut)