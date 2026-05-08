EE.UU. atacó bases iraníes tras ofensiva en el Golfo de Omán

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Las fuerzas militares de Estados Unidos bombardearon sitios estratégicos en territorio iraní. El Comando Central de EE. UU. (CENTCOM) emitió un comunicado este jueves para confirmar la ofensiva contra posiciones de lanzamiento en las costas del estrecho de Ormuz.

El ataque norteamericano ocurrió el 7 de mayo. Los destructores de misiles guiados USS Truxtun (DDG 103), USS Rafael Peralta (DDG 115) y USS Mason (DDG 87) transitaban el paso marítimo internacional rumbo al Golfo de Omán. En ese trayecto, las unidades navales interceptaron misiles, drones y embarcaciones pequeñas provenientes de las costas asiáticas.

Las tropas norteamericanas atacaron diversas instalaciones operativas, según los reportes del mando castrense replicados por la cadena CNN:

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Sitios de lanzamiento de misiles y drones.

Ubicaciones de comando y control.

Nodos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento.

El Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, principal comando militar de Irán, calificó la maniobra extranjera de terrorista y agresiva. El portavoz Ebrahim Zolfaghari acusó a las tropas enemigas de violar el alto el fuego bilateral. Los medios estatales iraníes replicaron las declaraciones del funcionario sobre el impacto en infraestructura no militar.

Zolfaghari detalló agresiones contra zonas civiles en Bandar-e Khamir y Sirik, ubicadas en la provincia de Hormozgan. Los reportes estatales incluyeron daños a instalaciones comerciales en el muelle Bahman, dentro de la isla de Qeshm. El vocero militar precisó la ubicación de un buque petrolero atacado cerca de Jask y otro navío similar interceptado cerca de Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos.

Las fuerzas armadas iraníes aseguraron causar daños considerables a navíos militares estadounidenses al este del estrecho de Ormuz y al sur del puerto de Chabahar, según reportó la agencia Xinhua. El CENTCOM, por el contrario, comunicó nula afectación a los recursos de la Armada e indicó contar con tropas listas para proteger a sus escuadrones sin buscar una escalada.

Los incidentes militares continuaron durante la noche del jueves. La agencia oficial de noticias IRNA registró detonaciones en ciudades del sur del país asiático y confirmó el sonido de dos fuertes explosiones al oeste de Teherán. (Agencia OPI Santa Cruz)