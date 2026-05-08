Retrocede el consumo de carne durante el primer trimestre

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El mercado interno absorbe el impacto de los aumentos sostenidos en los mostradores. El consumo aparente de carne vacuna totaliza 512,8 mil toneladas durante el primer trimestre de 2026. Este volumen representa una caída del 10,0% interanual y deprime el promedio móvil por habitante a 47,3 kilos por año en marzo, una cifra 3,7% inferior al registro de doce meses atrás.

La dinámica comercial responde a la escalada del precio relativo del animal en pie. La Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) audita el sector y determina que el valor alcanzó entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 el nivel más elevado de los últimos quince años.

El informe económico número 302 de la entidad documenta los efectos de este escenario. La recomposición de precios traslada el impacto directo a las carnicerías. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) releva alzas de hasta el 68,9% interanual en cortes populares como el asado durante el último año.

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La base productiva exhibe una contracción paralela. La faena vacuna de marzo alcanza 1.029.000 cabezas. El volumen anota una caída del 0,2% interanual, equivalente a 1.774 animales menos respecto a marzo de 2025. Esta cifra ubica al mes entre los de menor actividad de las últimas décadas.

El cruce intermensual arroja una mejora técnica del 3,8% frente a febrero de 2026 al corregir la estadística por la cantidad de días laborables. En números absolutos, los frigoríficos procesan 920.000 cabezas en el segundo mes y escalan al nivel de 1.029.000 en el cierre del trimestre.

CICCRA atribuye la crisis productiva a una combinación de factores climáticos extremos. Las sequías del período 2022-2024 y las inundaciones de 2025 fuerzan la venta anticipada de animales. El fenómeno climático reduce el stock de madres y golpea de forma directa el índice de preñez de los rodeos.

El balance trimestral expone los números rojos de la industria cárnica

349 establecimientos faenan un total de 2,973 millones de vacunos.

establecimientos faenan un total de de vacunos. El resultado marca una caída interanual del 7,6% .

. La baja equivale a 242,92 mil cabezas menos frente al mismo período del año anterior.

La documentación financiera desglosa la actividad por tipo de planta. Los frigoríficos con habilitación del SENASA aportan 2,343 millones de cabezas, concentrando el 78,8% del proceso. El resto de las plantas provinciales y municipales faenan 630,26 mil animales.

La discriminación por categorías refleja el impacto en el rodeo nacional. El procesamiento de machos totaliza 1,555 millones de cabezas y anota una baja del 9,8% anual. El sacrificio de hembras desciende un 5,0% anual y cierra el período con 1,418 millones de unidades.

Frente a esta caída nominal, la participación de las hembras en la faena total de marzo asciende al 47,8%. El equipo técnico de CICCRA define este porcentaje como un guarismo ubicado muy por encima del límite superior consistente con el sostenimiento del rodeo vacuno a largo plazo.

La producción de carne con hueso marca un repunte aislado en marzo y suma 243 mil toneladas. El volumen supera en un 3,3% a los registros de marzo de 2025 a causa del mayor peso promedio de los animales enviados a faena.

El acumulado del primer trimestre neutraliza esa mejora mensual. La producción total cierra el ciclo en 700 mil toneladas. Las plantas frigoríficas entregan un volumen 5,1% por debajo del tonelaje procesado en los primeros tres meses del año pasado, según certifican los anexos oficiales. (Agencia OPI Santa Cruz)