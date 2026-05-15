El INDEC registra 2,6% de inflación en abril tras diez meses al alza

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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reportó un Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 2,6% para abril. La medición interrumpe una racha alcista de diez meses y fija la variación interanual en 32,4% respecto a 2025. El acumulado del año trepa al 12,3% y liquida el tope del 10,1% fijado en el Presupuesto 2026.

Los precios regulados lideraron las alzas con un salto del 4,7%, traccionados por las boletas de electricidad y transporte. La inflación núcleo, que excluye factores estacionales y regulados, marcó un 2,3% al absorber los incrementos tarifarios en alquileres de vivienda y gastronomía.

Las planillas oficiales ubican al rubro Transporte en el primer lugar de aumentos con un 4,4%, escoltado por Educación con un 4,2%. La suba del transporte deriva directo de los surtidores; YPF aplicó un alza del 1% y extendió el congelamiento de tarifas por 45 días.

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Los precios estacionales promediaron una variación nula frente a una compensación interna de precios. Las bajas en las tarifas de turismo y en las frutas neutralizaron los incrementos de indumentaria propios del cambio de temporada.

La división de Alimentos y bebidas no alcohólicas registró un avance del 1,5%, mientras que Recreación y cultura cerró en 1%. El índice general marca el registro más bajo desde noviembre pasado y la primera desaceleración desde mayo de 2025, cuando midió 1,5%.

A partir de junio del año pasado, el organismo estadístico midió una escalada mensual ininterrumpida que logró quebrar la barrera de los tres puntos:

Junio: 1,6%

Julio y Agosto: 1,9%

Septiembre: 2,1%

Octubre: 2,3%

Noviembre: 2,5%

Diciembre: 2,8%

Enero y Febrero: 2,9%

Marzo: 3,4%

La consultora C&T precisó que la descompresión mensual obedece a la inflación núcleo, que retrocedió del 3,2% al 2,3% y marcó su menor nivel desde octubre. Para mayo, firmas como EcoGo calculan un avance del 2,2% durante la primera semana.

El economista Camilo Tiscornia justificó esta cifra preliminar en el agotamiento del pico estacional educativo, la moderación de los alimentos, el impacto del evento electrónico Hot Sale y el ajuste acotado en combustibles.

El presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para celebrar la estadística oficial. Escribió “RETORNANDO A LA NORMALIDAD”, culpó a sectores políticos del círculo rojo por presuntos intentos golpistas y afirmó que el indicador retoma un sendero decreciente. El ministro de Economía, Luis Caputo, enumeró indicadores de gestión para validar ese discurso.

Las proyecciones del mercado financiero chocan contra la promesa presidencial de alcanzar una inflación cero en el mes de agosto. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) anticipa un 2,3% para mayo, un 2,1% para junio y un 2% para julio.

La estimación del mercado recién perfora los dos puntos durante el octavo mes del año. La sociedad de bolsa PUENTE validó los números privados de la cotización y advirtió, de acuerdo a la documentación financiera, que las tasas de interés reales continuarán negativas por los próximos meses. (Agencia OPI Santa Cruz)