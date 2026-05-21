Pirelli paraliza la actividad de su fábrica ante el desplome en las ventas

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La corporación Pirelli suspenderá una porción de su estructura productiva debido al retroceso de la actividad en la cadena automotriz y la contracción de la demanda.

Los directivos de la firma pautaron la medida de contingencia junto al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).

El cronograma logístico establece que las maquinarias detendrán su marcha este domingo y reanudarán las operaciones el próximo martes. Esta parálisis neutralizará los 3 turnos habituales de la planta fabril.

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La empresa liquidará el 100% de los haberes correspondientes a la nómina de 650 operarios que afrontan el freno temporal.

La retracción de pedidos proviene directamente de la terminal Stellantis, ubicada en El Palomar, que recortó su plan de fabricación para el resto de mayo y junio. El desplome responde a dos variables comerciales críticas que el sector registró durante abril:

Una contracción del 14% en los patentamientos del mercado interno.

en los patentamientos del mercado interno. Un derrumbe del 37,1% en la exportación de vehículos terminados hacia Brasil.

Ante ese escenario de sobrestock, la planta de Stellantis—donde los operarios ensamblan los modelos Peugeot 208 y 2008—reducirá sus operaciones de 2 turnos a solo 1 turno diario. La firma automotriz abrió un esquema de retiros voluntarios para reestructurar su plantilla de 2.300 operarios.

La crisis sectorial expone un proceso de desinversión sostenido en el mediano plazo. La firma de cubiertas acumula 700 despidos desde el año 2023.

Los registros de las líneas de montaje reflejan el deterioro estructural de la industria del caucho. Actualmente, la fábrica despacha una media de entre 3.500 y 4.000 unidades diarias.

El volumen actual contrasta con las 18.000 cubiertas por jornada que el establecimiento manufacturaba en el año 2013. Incluso durante las restricciones operativas de la pandemia, la planta sostenía una entrega cercana a los 9.000 neumáticos diarios.

La pérdida de competitividad de las plantas locales coincide con la apertura comercial del sector. De acuerdo a la documentación financiera del mercado, las unidades de origen extranjero representan hoy el 75% de los neumáticos comercializados en todo el territorio nacional. (Agencia OPI Santa Cruz)