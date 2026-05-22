Defensor oficial renunció y evitó el jury de enjuiciamiento

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(OPI Chubut) – El defensor oficial Lisandro Benítez renunció a su cargo y de esta manera evitó que avance el jury de enjuiciamiento en su contra por mal desempeño de sus funciones.

Benítez estaba acusado de haber chocado con su vehículo en 2023 y haber conducido en estado de ebriedad en la ciudad de Trelew.

El Tribunal de Enjuiciamiento declaró abstracto el proceso y archivó las actuaciones, tras haberse iniciado el proceso de destitución el 19 de mayo.

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Benítez renunció por “razones personales” y su dimisión fue aceptada por el Defensor General.

La denuncia original contra Benítez fue iniciada por su propio jefe, el Defensor General de la Provincia, Sebastián Daroca, ante un hecho público que lo tuvo como protagonista el 21 de octubre de 2023, en horas de la madrugada, cuando el defensor público conducía su vehículo y colisionó con una camioneta en el centro de Trelew.

El ex defensor oficial intentó darse a la fuga en esa ocasión, según los testigos, se habría negado a realizar el test de alcoholemia y habría insultado a los efectivos policiales que intervinieron en el accidente. (Agencia OPI Chubut)