Verbes criticó a quienes apoyaron el endeudamiento durante el gobierno de Alicia Kirchner

- Publicidad -

El ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ezequiel Verbes criticó a los dirigentes que apoyaron el endeudamiento durante el gobierno de Alicia Kirchner y actualmente se oponen a que el gobierno que encabeza Claudio Vidal pueda tomar deuda en dólares para obras de infraestructura.

Verbes apuntó contra el posicionamiento de intendentes, diputados, senadores y referentes de la oposición que rechazaron el proyecto de ley impulsado por la gestión de Vidal para acceder a financiamiento por hasta USD 600 millones.

El funcionario sostuvo que durante las administraciones kirchneristas se aprobaron mecanismos de endeudamiento similares.

- Publicidad -

Verbes sostuvo que quienes “rechazan el acceso al crédito público aprobaron durante los gobiernos anteriores leyes que habilitaron endeudamiento en moneda extranjera, cesión de regalías y coparticipación como garantía y prórroga de jurisdicción a tribunales extranjeros”.

El proyecto oficial contempla diferentes herramientas financieras, entre ellas emisión de títulos públicos, créditos internacionales, acuerdos con organismos multilaterales y mecanismos de administración de pasivos, con un plazo máximo de amortización de hasta 15 años.

Desde Economía señalaron que “el objetivo es destinar esos recursos a infraestructura energética, vial, productiva y de servicios, además de ordenar pasivos financieros en un contexto de caída de ingresos nacionales y disminución de regalías petroleras”.

“Mientras gran parte de la deuda tomada durante las últimas dos décadas estuvo destinada a cubrir desequilibrios fiscales, refinanciaciones y gastos corrientes, la propuesta actual apunta al financiamiento de infraestructura estratégica y programas de desarrollo”, afirmó Verbes.

El Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura señaló que Santa Cruz acumuló entre 2003 y 2023 deuda pública equivalente a USD 2.102 millones.

Allí se indica que durante la gestión de gobierno de Sergio Acevedo (2003-2006) se tomó deuda por un valor de USD 67,2 millones; durante la gestión de Daniel Peralta (2007-2015) alcanzó los USD 1.419 millones, mientras que durante el gobierno de Alicia Kirchner (2015-2023) se tomó deuda equivalente a USD 612,8 millones.

“Los compromisos financieros incluyeron préstamos bancarios, programas nacionales, refinanciaciones, títulos públicos y acuerdos con organismos multilaterales” se informó oficialmente.

Una parte importante de esos recursos se “destinó a cubrir déficits estructurales, refinanciación de pasivos y gastos corrientes vinculados al funcionamiento del Estado provincial y al déficit previsional”.

Verbes recordó que durante la gestión de Alicia Kirchner se aprobó la ley N°3.479 que autorizó operaciones de crédito público “en pesos o su equivalente en monedas extranjeras” mediante préstamos, emisión de títulos y fideicomisos financieros.

La ley también habilitó la cesión de recursos provenientes de la coparticipación federal y de regalías hidrocarburíferas y mineras como garantía de pago de obligaciones financieras.

El funcionario indicó que “el artículo 5 de esa norma establecía como destino de los fondos el pago de deuda, regularización de atrasos de Tesorería, asistencia al Estado provincial en gastos corrientes, gastos de capital y obras públicas, además de la recomposición financiera de los municipios y el pago de salarios”.

Verbes afirmó que “la oposición rechaza el pedido de Vidal para cambiar la matriz productiva, pero a Alicia le aprobaron uno similar para gastos corrientes”.

Respecto a la discusión sobre la posibilidad de que eventuales litigios vinculados al financiamiento se resuelvan bajo jurisdicción extranjera, el gobierno recordó que en noviembre de 2016 se aprobó la ley N° 3.503, también impulsada durante la gestión de Alicia Kirchner, que autorizó la incorporación de cláusulas de prórroga de jurisdicción extranjera para operaciones de endeudamiento.

El titular de la cartera económica afirmó que “esa normativa continúa vigente y contemplaba ese mecanismo como parte de las condiciones habituales exigidas por los mercados internacionales para emisiones subnacionales de deuda”.

“Nos critican por lo que ellos mismos aprobaron. La ley de prórroga de jurisdicción extranjera sigue vigente y nosotros lo único que hacemos es cumplir con ella”, expresó el ministro. (Agencia OPI Santa Cruz)