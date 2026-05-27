Instituto de Vivienda le retiró una casa a una familia de Trelew por incumplimientos

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(OPI Chubut) – El Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU) de Chubut le retiró una vivienda a una familia de Trelew ante el incumplimiento de la normativa vigente.

La beneficiaria nunca ocupó la vivienda que le adjudicaron y realizó la venta de la propiedad a otra familia.

A través de una resolución oficial, el organismo provincial revocó la adjudicación de un inmueble en el Barrio 26 Viviendas – SETIA de Trelew y aplicó una sanción reglamentaria que les prohíbe de forma definitiva volver a inscribirse en planes habitacionales del Estado.

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De esta manera, el organismo avanzó en el control sobre el destino de las casas entregadas por el Estado contra una familia que fue beneficiaria durante el año 2021.

La recuperación de viviendas sociales por parte del Estado “es una herramienta administrativa que se activa ante diversas irregularidades —como la falta de pago, el abandono o el alquiler indebido del inmueble—“.

La resolución fue firmada por el gerente general del Instituto, Alejandro Luis Asensio, dictamina en su segundo artículo que tanto la ex adjudicataria como otro de los involucrados en el expediente “quedan impedidos de acceder en el futuro como adjudicataria y/o beneficiaria de operatorias ejecutadas a través del Instituto Provincial de la Vivienda”.

Desde el IPVyDU señalaron que “quienes no cumplan con la finalidad social de las viviendas otorgadas perderán definitivamente la posibilidad de recibir asistencia habitacional en la provincia”. (Agencia OPI Chubut)