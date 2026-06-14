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Familiares, organizaciones sociales, gremios y los municipios de Río Turbio y 28 de Noviembre convocaron a la comunidad a ser parte de la conmemoración a 22 años de la tragedia de la Mina 5 donde murieron 14 mineros el 14 de junio de 2004.

Los actos se iniciarán este sábado 13 de junio en a las 21.00 horas frente al Centro Cultural Renato Nestiero Maré de Río Turbio y luego se iniciará la vigilia en el Monumento a la Memoria de los Mineros, ubicado en el acceso por la rotonda de 28 de Noviembre.

En la vigilia como cada año se realiza el encendido simbólico de 14 antorchas, una por cada uno de los mineros que perdieron la vida en el incendio ocurrido en el yacimiento.

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Allí se recuerda a los trabajadores de la mina de carbón Julio Álvarez, Odilón Vedia, Nicolás Arancibia, José Luis Armella, Víctor Hernández, José Hernández, Silverio Méndez, Ricardo Cabrera, Jorge Vallejo, José Chávez, Oscar Marchant, Sixto Alvarado, Miguel Cardozo y Héctor Rebollo.

El 14 de junio se realizará el acto central a las 12 horas en la Plaza del Minero de Río Turbio y previamente a las 11 horas se hará una misa en la Parroquia Santa Bárbara, en el Templo Santa María de la Paz de Río Turbio.

Mientras que a las 13 hora se realizará una nueva edición de la tradicional “Memoria Viva”, con un responso en la Boca de Mina 5, el lugar donde ocurrió la tragedia. (Agencia OPI Santa Cruz)