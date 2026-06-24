Se pagan jubilaciones con aumentos

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La Caja de Previsión Social (CPS) informó que este miércoles se abonará los haberes a jubilados y pensionados y se destacó a aquellas escalas salariales a junio que tendrán incrementos.

Según informó el organismo previsional se prevé incrementos para:

-ASIP: escala de diciembre (14%)

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-SAMIC: 1,7%

-Municipalidad de 28 de Noviembre: 9%

-Municipalidad de Caleta Olivia: 5%

-Municipalidad de Gobernador Gregores: 2,5%

-Municipalidad de Puerto Deseado: Escala de junio (incremento en las categorías jerárquicas, incluido cat. 23 (1,5%) y cat. 24 (3,5%) del personal escalafonado)

-Municipalidad de Puerto San Julián: 4%

-Municipalidad de Puerto Santa Cruz: 5%

-Municipalidad de Río Turbio: escala de mayo 12%

-Incremento por liquidación complementaria en junio

-ASIP: escala de diciembre, 14%

-SAMIC: escala de enero 2,5%; febrero 2,2%; marzo 2%; abril 1,7%; y mayo 1,7%

-Municipalidad de 28 de Noviembre: escala de mayo, 9%

-Municipalidad de Gobernador Gregores: escala de mayo, 10%

-Municipalidad de Puerto Santa Cruz: escala de mayo, 5%

-Municipalidad de Río Turbio: escala de marzo (incremento en adicional de jefaturas) y escala de mayo (12%)

-Banco Santa Cruz: escala de noviembre 2025 2,5%. (Agencia OPI Santa Cruz)