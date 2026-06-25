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(OPI TdF) – Las empresas beneficiarias del régimen promocional disponen hasta agosto para recalcular montos y plazos de ejecución productiva que mantengan el objetivo de ampliar la matriz económica provincial.

En Tierra del Fuego, el Secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, reestructuró las obligaciones del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina) para las empresas industriales mediante la Resolución 152/2026. La normativa fija un plazo de 30 días hábiles a partir del 26 de junio de 2026 para que las firmas adecuen los proyectos de inversión previamente aprobados.

Este jueves, el Boletín Oficial publicó la medida de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa que formaliza la quita de aportes mensuales obligatorios. Los nuevos planes de inversión productiva no superarán los 48 meses de ejecución desde la aprobación original de cada proyecto. Las compañías que incumplan los plazos devolverán los fondos retenidos al FAMP-Fueguina bajo la tasa activa del Banco de la Nación Argentina. (Agencia OPI Tierra del Fuego)