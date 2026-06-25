Una mujer murió en un choque de autos en cercanías de Rawson

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(OPI Chubut) – Una mujer murió este miércoles en un choque de autos en Playa Magagna en cercanías de Rawson.

La colisión se produjo entre un Chevrolet Cruze y un Fiat Palio donde una mujer murió en el acto y dos personas más resultaron heridas.

El choque se produjo alrededor de las 8 horas en el tramo comprendido entre el puesto del Gauchito Gil y el puente nuevo de Playa Unión.

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Los vehículos circulaban en sentidos opuestos cuando, por motivos que aún se intentan establecer, colisionaron de manera violenta.

El jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Rawson, Mariano Izquierdo informó que “el Fiat Palio recibió el golpe en el costado del acompañante, lo que produjo el fallecimiento de quien iba sentada en ese lugar”.

El conductor del Palio quedó atrapado entre los hierros y debió ser rescatado mediante un operativo de extracción realizado por los bomberos con herramientas hidráulicas y trasladado de urgencia al hospital.

En el Chevrolet Cruze viajaban dos mujeres y fueron atendidas en el hospital.

Las autoridades identificaron a la mujer fallecida como Jessica Salinas, de 42 años.

Las investigaciones buscarán determinar cómo se produjo el accidente. (Agencia OPI Chubut)