Estados Unidos bombardea la costa de Irán por violar cese al fuego

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La aviación estadounidense destruyó posiciones de radares, misiles y drones en el litoral iraní, respondiendo al impacto de un artefacto contra un carguero internacional en una vía que concentra la quinta parte del petróleo global.

El Comando Central de Estados Unidos ejecutó este viernes una oleada de ataques aéreos contra bases logísticas en la costa de Irán, neutralizando instalaciones de radares y almacenes de misiles y drones. La acción militar responde a la ofensiva ejecutada el jueves por las fuerzas iraníes, que emplearon cuatro aeronaves no tripuladas contra un buque mercante en el estrecho de Ormuz, vulnerando las cláusulas de navegación segura acordadas por ambas naciones.

El pacto bilateral, diseñado para pacificar la región, tambalea ante la destrucción de infraestructura estratégica. Los cazas norteamericanos apuntaron de forma directa a los emplazamientos costeros desde donde operan los sistemas de vigilancia de Teherán. La comandancia calificó la operación como “una contundente respuesta” orientada a frenar las agresiones en el corredor internacional.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que Irán dirigió al menos cuatro drones kamikazes contra el carguero. Las defensas de la coalición derribaron tres unidades en pleno vuelo, pero un dispositivo impactó en la cubierta superior de la embarcación comercial. Los daños estructurales resultantes no impidieron que el navío reanudara su ruta planificada por el canal.

A través de la red social X, la jefatura militar estadounidense ratificó su determinación de mantener la escolta operativa en la periferia de la península arábiga. El organismo castrense garantizó que sostendrá la presencia activa para asegurar que el memorándum de entendimiento sea acatado. La agresión vulnera el pacto que obliga a las autoridades iraníes a otorgar libre tránsito sin cobro de aranceles.

La parálisis comercial previa exhibía signos de reversión según los registros de navegación más recientes consultados por las agencias internacionales. Este canal estratégico concentraba el 20 por ciento del suministro de petróleo y el 20 por ciento del flujo de gas licuado natural del planeta antes del estallido del conflicto. Las cuotas de transporte actuales permanecen todavía por debajo de los registros históricos de la posguerra, condicionados por el periodo de exención tarifaria fijado originalmente en 60 días. (Agencia OPI Santa Cruz)