Compactarán más de 1.200 vehículos en Río Gallegos

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La Municipalidad de Río Gallegos iniciará una campaña de acopio de chatarra y compactará más de 1.200 vehículos abandonados y otros residuos metálicos que fueron retirados de la vía pública.

La administración que conduce el intendente Pablo Grasso avanzará con la campaña que prevé “mejorar el ambiente urbano y fomentar el reciclaje”.

El operativo se realizará entre el 15 de julio y el 15 de agosto y se espera que la llegada a la ciudad de una prensa móvil que procesará los vehículos y materiales recolectados.

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El municipio realizará la campaña junto a la empresa Nueva Santa Cruz, concesionaria de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU).

El jefe de Gabinete municipal, Diego Robles señaló que el trabajo es coordinado entre el Juzgado de Faltas y las secretarías de Planificación y Obras, Desarrollo Comunitario y Construcción y Ordenamiento Territorial.

Se compactarán alrededor de 600 vehículos que “permanecen en el corralón de secuestros, otros 300 recuperados del vaciadero municipal y aproximadamente 300 unidades aportadas por particulares”. (Agencia OPI Santa Cruz)