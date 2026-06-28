La renuncia de Manuel Adorni acelera el ingreso del PRO al Gobierno

- Publicidad -

El actual ministro del Interior espera oficializar su traspaso a la jefatura de ministros durante un encuentro en la residencia presidencial. La medida devuelve la cartera política a la órbita coordinadora e inicia la gestión oficial de Adrián Ravier como vocero del Gobierno.

Javier Milei, presidente de la Nación, define este 28 de junio de 2026 el nombramiento de Diego Santilli frente a la Jefatura de Gabinete. El encuentro se desarrolla en la Quinta de Olivos, provincia de Buenos Aires.

La reunión oficializa la reestructuración del Poder Ejecutivo tras la salida de Manuel Adorni. El exfuncionario abandonó la gestión gubernamental presionado por acusaciones de enriquecimiento ilícito radicadas en el Congreso de la Nación.

- Publicidad -

El acuerdo político entre Diego Santilli y Karina Milei

El actual ministro del Interior inició las conversaciones formales el 26 de junio de 2026. Según fuentes del Ejecutivo, el funcionario acordó las condiciones de su desembarco junto a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

El pacto gubernamental transfiere nuevamente el Ministerio del Interior a la órbita de la jefatura de ministros. El rediseño administrativo apunta a establecer acuerdos legislativos directos con los gobernadores provinciales.

Adrián Ravier asume la vocería en la Presidencia de la Nación

El recambio de autoridades incluye una modificación en el área de comunicación de la Presidencia de la Nación. De acuerdo con la información oficial, el economista Adrián Ravier asumirá las tareas de vocería presidencial.

El Poder Ejecutivo busca reordenar la agenda pública para la segunda mitad del año. La administración nacional apunta a obtener mayor iniciativa política y asegurar la sanción de normativas parlamentarias.

Antecedentes de la crisis gubernamental

El bloque de La Libertad Avanza experimentó tensiones internas sostenidas desde marzo de 2026. Diversas denuncias públicas apuntaron contra el patrimonio personal del entonces jefe de Gabinete.

La defensa institucional del funcionario cesó ante el avance de los requerimientos legislativos. El jefe de Estado aceptó la dimisión para evitar una crisis política mayor y una derrota en el recinto parlamentario.

La salida del exvocero generó respaldos públicos inmediatos. El partido PRO comunicó su apoyo a la designación del ministro entrante, mientras Patricia Bullrich difundió un mensaje crítico sobre el funcionario saliente. (Agencia OPI Santa Cruz)