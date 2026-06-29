Autoridades alemanas arrestan a tres sujetos tras seis muertes

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Agentes de seguridad aprehendieron a tres presuntos tiradores tras el ataque contra un centro de alojamiento temporal. Las autoridades germanas contabilizan actualmente casi un millón de civiles que poseen legalmente más de tres millones de artefactos balísticos.

Los disparos que mataron a 6 civiles y ocasionaron múltiples heridas graves a otras víctimas detonaron una emergencia de seguridad este lunes en el norte de Alemania. Los efectivos de la Policía de Lüneburg, institución del Estado germano, arrestaron a 3 sospechosos tras el asalto armado perpetrado contra un centro de alojamiento temporal situado en la ciudad de Stade.

Sobre la calle Dankersstrasse, al sur del casco urbano central, operaba el refugio estatal que alojaba a jóvenes, mujeres embarazadas, madres con hijos pequeños y niños menores de seis años. Conforme a los reportes informativos de Euronews, los investigadores policiales analizan la escena del crimen para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar el móvil estructural del ataque.

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Carsten Brokelmann, concejal local, documentó la proximidad de una escuela primaria y un jardín infantil al perímetro vulnerado. “Nos alivia saber que nuestro personal y los niños de la guardería y la escuela primaria se encuentran sanos y salvos, y quiero agradecer a los agentes de policía su labor en esta situación tan difícil”, sostuvo el funcionario representante de la urbe de 50.000 habitantes emplazada a 40 kilómetros al oeste de Hamburgo.

Mediante su cuenta oficial en la red social X, el mando táctico regional exigió despejar el área: “Actualmente se está llevando a cabo una operación policial en Stade. ¡Eviten la zona! Pueden encontrar información sobre la operación en el canal de WhatsApp de la Policía de Stade”. Horas después, la vocería institucional advirtió: “Según la situación actual, cinco personas murieron en el lugar y una sexta persona ha fallecido en el hospital a causa de sus heridas”.

Las dependencias de seguridad mantienen en estricta reserva las identidades de las víctimas fatales y el origen de los detenidos. “La Policía ha detenido a un autor principal. Otros dos se encuentran sometidos a medidas policiales”, argumentó la fuerza estatal mediante una breve nota de prensa emitida tras asegurar el recinto gubernamental de alojamiento temporario.

Cerca de 929.000 propietarios de armas de fuego operan de forma legal en un país que contabiliza 83 millones de habitantes. Este padrón nacional acumula el control civil de poco más de 3 millones de elementos letales, una base de datos estadística que administra el gobierno nacional. (Agencia OPI Santa Cruz)