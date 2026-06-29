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El ministro de Relaciones Exteriores representará a la República Argentina en el encuentro regional mientras el mandatario nacional encabeza el recambio institucional en la Casa Rosada.

Javier Milei, canceló su viaje institucional a Paraguay para participar en la Cumbre del Mercosur. La determinación del Poder Ejecutivo nacional fue confirmada por fuentes gubernamentales oficiales el 29 de junio de 2026.

La suspensión de la agenda internacional responde a la reestructuración del gabinete. Diego Santilli, jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, asumirá formalmente sus funciones oficiales el 30 de junio de 2026.

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“El Presidente no viajará a Paraguay. Permanecerá en el país abocado a trabajar, junto con el nuevo jefe de Gabinete y los ministros, en temas de gestión y en la preparación del acto de jura de Santilli, previsto para la tarde del martes”, precisaron desde Presidencia.

Detalles de la jura en la Casa Rosada

El acto protocolar donde el nuevo ministro coordinador prestará juramento constitucional se realizará a las 17:30 horas. La ceremonia oficial tendrá lugar en las instalaciones del Salón Blanco de la sede de gobierno nacional.

La actividad central del Poder Ejecutivo concentrará la presencia de los integrantes del gabinete nacional. Los funcionarios públicos definirán los lineamientos de la gestión política y administrativa para las semanas subsiguientes.

Representación argentina en la cumbre del bloque regional

Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores de la Nación, asistirá a la cumbre en representación del Estado argentino. El funcionario diplomático se encuentra apostado en la República Federativa del Brasil para las sesiones de trabajo previas.

El canciller argentino participa de las deliberaciones correspondientes a la reunión de ministros del área continental. El encuentro técnico se desarrolla en las horas previas al plenario de jefes de Estado que integran el Mercosur. (Agencia OPI Santa Cruz)