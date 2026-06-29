La inflación perfora el 2% mensual por la parálisis del consumo

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La canasta básica frena su escalada y las mediciones semanales anticipan un Índice de Precios al Consumidor en torno al 1,8% para el sexto mes del año.

La barrera del 2% mensual se rompió antes de lo previsto por las entidades financieras. La inflación general de junio promediará el 1,8%, impulsada por un estancamiento en el precio de los alimentos que refleja directamente el hundimiento del consumo en los supermercados de la Patagonia y el resto del país.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central estimaba originalmente un 2,1% para junio y proyectaba romper el piso de los dos puntos recién en agosto. Las proyecciones privadas derrumbaron esa cifra ante la recesión en las góndolas y obligaron a recalcular la hoja de ruta.

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El impacto del consumo en las mediciones de LCG y Econviews

La consultora LCG detectó que la medición de alimentos y bebidas cerró la última semana de junio con un 0% de variación. Este freno nominal se explica por una compensación matemática donde el encarecimiento de las verduras en un 1,7% chocó directamente contra la baja en las carnes del -0,4%.

Según los registros técnicos de Econviews, la cuarta semana arrojó una suba marginal del 0,2% para la canasta en supermercados. El acumulado de las últimas cuatro semanas cayó al 1,1%, evidenciando un recorte en las compras que empuja a liquidar stock, especialmente en bebidas, rubro que retrocedió un -0,8%.

Analytica y la licuación de ingresos tras el Índice de Precios al Consumidor

Los analistas de la firma Analytica ratificaron la tendencia del mercado al medir un incremento semanal del 0,1%. Su proyección general sitúa el índice mensual en 1,8%, licuando los ingresos familiares y alejando el pico del 3,4% registrado en marzo mediante un ancla fundamentada en la pérdida de poder adquisitivo.

En el desglose mensual elaborado por la consultora, los saltos nominales más agresivos recayeron sobre las verduras con un 5,3% y las aguas y gaseosas con un 2,4%. En el extremo opuesto de la tabla de consumo, los pescados y mariscos retrocedieron un -1,9% y las frutas registraron una contracción del -2,3%. (Agencia OPI Santa Cruz)