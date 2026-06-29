Presupuesto provincial asume la defensa del Cerro Chenque

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La contratista extrae bloques de hasta 7.000 kilogramos mediante voladuras para armar la coraza marítima. El proyecto incluye la repavimentación del tramo Modular para garantizar la logística pesada del bloque sur patagónico.

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, activó la defensa costera de Kilómetro 3 en Comodoro Rivadavia con una partida presupuestaria de $9.440 millones. La empresa EDISUD S.A. ejecuta el blindaje perimetral del Cerro Chenque para detener la erosión estructural del litoral marítimo patagónico.

Conforme al Estudio mediante Modelación Matemática de Olas y Corrientes en el área de Restinga del Medio fechado en octubre de 2008, la administración provincial acumulaba un déficit de infraestructura crítico. El secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola, y el presidente de la Administración de Vialidad Provincial, Federico Drescher, auditaron el avance físico del contrato.

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Sobre las coordenadas geográficas del Plan Galina, la contratista construye un sistema de contención diseñado para tolerar mareas extraordinarias. El pliego técnico ordena extraer roca de alta densidad desde Cerro Dragón bajo los siguientes parámetros de ingeniería:

Núcleo del enrocado compuesto por piedras de 300 a 500 kilogramos .

. Coraza externa conformada por bloques geológicos de 5.000 a 7.000 kilogramos .

. Voladuras controladas para fragmentar y clasificar el material en la cantera matriz.

Durante la fase operativa actual, las máquinas intervienen el acceso urbano conocido como sector del Modular. Las cuadrillas aplican fresados preventivos para erradicar el ahuellamiento crónico de la Ruta Nacional Nº 3. El cronograma exige la repavimentación total del tramo para sostener la circulación ininterrumpida de carga pesada hacia la provincia de Santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)