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Las autoridades nacionales documentaron un salto drástico en las cifras de letalidad durante las últimas veinticuatro horas. Los derrumbes habitacionales dejaron miles de civiles a la intemperie mientras cuadrillas técnicas intentan reponer los servicios básicos.

La devastación estructural en La Guaira elevó este lunes la magnitud de la catástrofe humanitaria en Venezuela. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, confirmó que los recientes terremotos asesinaron a 1.719 civiles y causaron lesiones severas a otras 5.034 personas.

Los registros gubernamentales detallan el siguiente cuadro de afectación territorial:

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15.866 damnificados directos.

damnificados directos. 855 edificios golpeados por las ondas sísmicas.

edificios golpeados por las ondas sísmicas. 189 estructuras que colapsaron totalmente.

Durante la jornada del domingo, el balance estatal reportaba 1.450 fallecidos y 3.150 heridos. Las brigadas de rescate actualizaron esos indicadores letales tras remover miles de toneladas de escombros en las zonas urbanas más críticas.

Sobre el operativo de asistencia gubernamental, el jefe parlamentario documentó avances en la recuperación logística básica. “Los equipos técnicos restituyeron el 90 % del sistema eléctrico en el estado más afectado por los terremotos”, argumentó el legislador venezolano. (Agencia OPI Santa Cruz)