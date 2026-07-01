El sismo en Venezuela altera la geografía del norte del país

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Especialistas del Laboratorio de Propulsión a Chorro procesaron datos europeos de alta precisión. El mapeo milimétrico busca anticipar réplicas geológicas y guiar los rescates ante el colapso de infraestructuras y ciudades enteras.

El violento reacomodamiento de las placas tectónicas deformó la superficie del norte de Venezuela. Científicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) procesaron esta alteración geográfica tras los recientes terremotos. Los sismos destruyeron infraestructuras locales y dejaron miles de muertos, heridos y desaparecidos.

Los especialistas utilizaron los satélites Sentinel-1 pertenecientes a la Agencia Espacial Europea (ESA). Los equipos orbitales aplicaron la técnica de interferometría de radar (InSAR) para rastrear las modificaciones morfológicas. Esta tecnología detecta el movimiento del terreno con precisión centimétrica.

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Las imágenes exponen áreas específicas que avanzaron hacia el satélite y otras que retrocedieron de la órbita de medición. Este contraste métrico permitió a los investigadores reconstruir los desplazamientos horizontales y verticales exactos del suelo venezolano. El registro visual detalla el impacto geológico incluso en zonas de difícil acceso para los rescatistas.

“Esta información resulta clave para comprender el comportamiento de las fallas geológicas activadas durante los terremotos“, argumentaron los investigadores sobre el mapa de la ruptura. Los datos espaciales proveen sustento técnico a las autoridades; permiten evaluar los riesgos de nuevas réplicas y planificar la asistencia a las poblaciones afectadas.

En paralelo, los equipos de emergencia continúan las tareas de rescate y recuperación entre los escombros de las ciudades damnificadas. El colapso total de los servicios básicos y de los edificios residenciales agrava la crisis de los sobrevivientes en la zona de desastre. (Agencia OPI Santa Cruz)