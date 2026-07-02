El Estado paga US$146 millones con bonos y licúa la deuda de obra

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La Resolución 1/2026 obliga a las empresas contratistas a aceptar títulos del Tesoro y desistir de toda demanda por redeterminación de precios contra el Estado Nacional.

Exactamente US$146.436.761,27 es el pasivo que la administración central intentará licuar entregando títulos públicos a las constructoras. La medida oficializa la cesación de pagos sobre las obras paralizadas en la Patagonia y el resto del país entre enero de 2022 y diciembre de 2025.

El Boletín Oficial formalizó este jueves el mecanismo bajo el título de Régimen Simplificado, una denominación que en la práctica representa un canje por falta de liquidez. Ante la indisponibilidad de créditos presupuestarios, el Tesoro impone condiciones para emitir LECAP y BONCAP.

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Las empresas con obras financiadas por organismos multilaterales o regidas por la Ley 13.064 deberán absorber el riesgo financiero de los títulos. El esquema diluye el valor real de los certificados atrasados y acopios de materiales que quedaron congelados por la interrupción de giros nacionales hacia el sur del país.

La letra chica del documento diseñado por las Secretarías de Transporte y de Obras Públicas exige una capitulación jurídica total. Los contratistas que adhieran al pago con bonos deben desistir de manera expresa de cualquier reclamo administrativo o acción judicial vigente.

El blindaje normativo anula futuras demandas por la alteración de la ecuación económico-financiera original. Las empresas constructoras de la región sur que asuman el costo de mantener obradores inactivos pierden el derecho a reclamar lucro cesante o compensaciones adicionales por la inflación acumulada.

Plazos y auditorías en manos de la SIGEN

Las compañías cuentan con un margen de 10 días hábiles desde este viernes 3 de julio de 2026 para ingresar al régimen mediante la plataforma TAD. Posteriormente dispondrán de otra ventana idéntica para presentar las liquidaciones finales, expedientes que controlará directamente la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

El pago estructura una canasta de títulos que ingresan a valor técnico del día hábil anterior a la entrega. La conformación exige aceptar un 33% en LECAP con vencimiento el 30 de octubre de 2026, un 33% en BONCAP pagadero el 15 de enero de 2027 y el 34% final en BONCAP a cobrarse recién el 30 de abril de 2027. (Agencia OPI Santa Cruz)