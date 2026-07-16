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El presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), Matías Cortijo informó que la provincia elevará una queja formal contra Transener tras el extenso corte de energía que afectó durante varias horas a las principales localidades del sur santacruceño.

“Estoy trabajando con los abogados que tenemos acá en la empresa” aseguró Cortijo respecto a un reclamo formal tanto contra la transportista de energía como ante los organismos nacionales competentes.

El presidente del organismo sostuvo que desde Servicios Públicos “no nos hacemos cargo del transporte”.

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El martes 14 de julio ocurrió un apagón provocado por una falla en el sistema de transporte eléctrico de alta tensión, que obligó a poner en marcha el plan de contingencia provincial para abastecer parcialmente a Río Gallegos, El Calafate, Río Turbio y 28 de Noviembre.

Cortijo sostuvo que “la energía es adquirida a la empresa nacional CAMMESA y llega a la provincia a través del Sistema Argentino de Interconexión, cuya operación está a cargo de distintas transportistas. Nosotros recibimos la energía en las estaciones transformadoras de cada localidad. No nos hacemos cargo del transporte”.

El desperfecto se encontraba en “uno de los transformadores de la estación transformadora de Piedra Buena”, situación que permitió normalizar el servicio una vez que el equipo fue retirado de funcionamiento.

“El problema que tuvieron fue no tener la capacidad técnica para identificar esta falla” dijo Cortijo. (Agencia OPI Santa Cruz)