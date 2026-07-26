El mercado global de pagos alcanzará U$S 3 billones para 2029

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El volumen global de la industria procesadora de dinero crecerá un 50% impulsado por la bancarización digital.

El mercado global de pagos digitales proyecta alcanzar un volumen total de U$S 3 billones para 2029, empujado por una expansión de facturación del 11% en América Latina registrada durante el último ejercicio 2024. Un informe elaborado por la firma procesadora Getnet expone que la transición hacia cobros inmediatos y automatizados desplazó el flujo analógico para convertir las terminales de transacción en el eje central de las ventas comerciales.

La aceleración operativa del sector ocurre en un entorno donde las pérdidas globales de los consumidores por estafas virtuales sumaron U$S 442.000 millones en 2024, según la Global Anti-Scams Alliance (GASA). Para frenar la sangría de capitales, la industria financiera prevé volcar U$S 39.100 millones para 2030 en plataformas de detección de fraude basadas en Inteligencia Artificial (IA). La baja de la fricción transaccional mediante IA busca equilibrar la seguridad sin bloquear operaciones legítimas de los usuarios.

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En el mercado local, herramientas como “Pago Inmediato” de Getnet acreditan el dinero de las ventas en el acto, resolviendo el ahogo financiero de comerciantes y PyMEs. La acreditación en tiempo real mitiga el impacto de la inflación diaria sobre el capital de trabajo de los comercios ubicados en la región patagónica, donde los costos logísticos sobredimensionan el precio final de los insumos y la falta de liquidez resiente la cadena de cobros.

3 claves para entender esta medida:

Las transacciones inmediatas representarán el 22% del volumen global sin efectivo para 2028 .

. El mercado de finanzas embebidas en la región alcanzará U$S 20.000 millones para 2027 .

. El 96% de las cadenas minoristas ya prueba software agéntico para ejecutar cobros automáticos.

La adopción de cobros instantáneos permite a los negocios patagónicos neutralizar el costo financiero que genera la demora tradicional de liquidación de las tarjetas de crédito. En economías regionales afectadas por fletes elevados e insumos dolarizados, la disponibilidad inmediata de caja garantiza capital para reposición de stock. La integración de plataformas sin redireccionamientos reduce el abandono del carrito en plataformas de comercio electrónico locales.

El avance de los pagos embebidos elimina los intermediarios en la facturación y reduce las comisiones operativas. La proyección regional estima que estas herramientas moverán U$S 20.000 millones para 2027 en la región.

“Los pagos dejaron de ser un proceso de fondo para convertirse en un factor de decisión. En ese contexto, nuestro rol es ayudar a los negocios a vender más“, afirmó Federico Balige, CEO de Getnet Argentina, Colombia y Uruguay.

¿Por qué las empresas implementan Inteligencia Artificial en los sistemas de cobro?

El volumen de pérdidas operativas generado por estafas cibernéticas obliga a reemplazar los controles manuales por algoritmos predictivos. El 39% de los compradores jóvenes de la Generación Z utiliza agentes de software con IA para descubrir y pagar productos sin interacción humana.

El uso de sistemas automatizados responde a parámetros de eficiencia operativa comparados frente al modelo tradicional:

Procesamiento en tiempo real: Eliminación del diferido a 48 horas en la acreditación de ventas comerciales.

en la acreditación de ventas comerciales. Monitoreo de riesgo: Despliegue de tecnología algorítmica sobre un mercado de prevención de U$S 39.100 millones .

. Proyección de mercado: Crecimiento de las finanzas integradas de U$S 20.000 millones en América Latina a U$S 7,2 billones globales para 2030.

La personalización impositiva y regulatoria por sector determina la tasa de aprobación de las operaciones bancarias. Las firmas que no adopten enrutamiento inteligente de datos sufrirán un aumento en el rechazo injustificado de transacciones. (Agencia OPI Santa Cruz)