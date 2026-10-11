Gustavo Melella admitió una crisis fiscal severa

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(OPI TdF) – El Ejecutivo provincial recortará partidas operativas para sostener la adquisición de alimentos y remedios básicos, condicionado por la devolución de adelantos de fondos nacionales y la merma recaudatoria hacia el cierre de 2026.

El gobernador Gustavo Melella admitió que Tierra del Fuego enfrenta un escenario de insolvencia operativa para cubrir las obligaciones ordinarias del Estado hacia el cierre de 2026. La retracción en los envíos de coparticipación federal y el desplome de la recaudación tributaria provincial forzaron a la administración a restringir el flujo presupuestario.

Frente a la merma de ingresos, el mandatario definió que el Ejecutivo destinará los fondos disponibles de forma estricta a partidas críticas como alimentos y medicamentos. El funcionario calificó el cierre del ejercicio financiero como una meta “muy complicada” para la estructura gubernamental provincial.

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Para compensar el déficit de caja, la gestión provincial solicitó adelantos transitorios de coparticipación a la Nación. Estas partidas extraordinarias comprometen los balances de los próximos meses debido al cronograma de devolución automática que ejecutará la administración central sobre las cuentas provinciales. (Agencia OPI Tierra del Fuego)