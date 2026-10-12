Ushuaia conmemora su aniversario 142 con desfile y actos

- Publicidad -

(OPI TdF) – El municipio convocó a la comunidad a participar de un cronograma protocolar desde las 8:30 horas en siete puntos urbanos, desfile cívico y almuerzo popular en conmemoración de la expedición fundacional de 1884.

La Municipalidad de Ushuaia convocó a vecinos y visitantes para el lunes 12 de octubre con motivo del 142° aniversario fundacional. La administración comunal concentrará las actividades principales en un desfile cívico-militar sobre la avenida Maipú y un almuerzo comunitario en la plaza Islas Malvinas.

Un total de 150 instituciones integrará el desfile central a partir de las 11 horas. La Intendencia preparará 15.000 porciones de paella popular para las 14 horas y otorgó permisos de venta gastronómica a entidades deportivas y culturales locales para recaudar fondos operativos.

- Publicidad -

El cronograma protocolar comenzará a las 8:30 horas con el acto de la Prefectura Naval en avenida Perito Moreno y Yaganes. Los funcionarios compartirán el desayuno institucional a las 9 horas en Casa Beban, sobre avenida Maipú 1830, antes de iniciar las ofrendas en los monumentos urbanos.

Las autoridades encabezarán homenajes a las 9:30 horas en la plaza Piedrabuena, ubicada sobre avenida Maipú entre Gunter Plüschow y Alférez Sobral, y a las 9:45 horas en el Cementerio de Antiguos Pobladores, en la esquina de Maipú y Guaraní. La comitiva continuará a las 10 horas en la plaza Luis Pedro Fique y a las 10:15 horas en la plaza 25 de Mayo, antes del paso de las delegaciones frente a la costa.

Augusto Lasserre formalizó la presencia estatal argentina en 1884

El comodoro Augusto Lasserre desembarcó al mando de la División Expedicionaria al Atlántico Sud e inauguró la Subprefectura Marítima el 12 de octubre de 1884. Las tripulaciones de la cañonera Paraná y el transporte Villarino izaron el pabellón nacional tras acordar la instalación con el misionero anglicano Thomas Bridges, autor de un diccionario de 30.000 términos de la lengua yámana.

Los canoeros yámanas habitaron el canal Beagle durante 6.000 años antes del arribo europeo y dieron origen al nombre de la bahía. Las epidemias de sarampión y tuberculosis diezmaron a las comunidades originarias hacia fines del siglo XIX debido a la carencia de defensas biológicas ante patógenos externos.

El Tratado de Límites con Chile de 1881 fijó la frontera sobre el meridiano 68°34′ O y reconoció los derechos argentinos sobre el sector oriental de la isla. Cuatro días después de la ceremonia fundacional, el Congreso de la Nación dictó la Ley N° 1.532 el 16 de octubre de 1884, creando la Gobernación de Tierra del Fuego bajo el mando de Félix Mariano Paz a comienzos de 1885. (Agencia OPI Tierra del Fuego)