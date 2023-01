Caso Báez Sosa y el ridículo ataque a la Corte, tapa los aumentos de combustibles, servicios, la inflación, el dólar, la mentira del INDEC y la debacle financiera

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – “Tapar el sol con la mano”, recaló en el refranero como la metáfora que explica el intento inútil de ocultar con algo pequeño (la mano) algo inmenso (el sol), lo cual consiste en un engaño de perspectiva y no, precisamente, porque ello realmente ocurra.

Traducido a la actividad del gobierno nacional y también el provincial, es plantear en la agenda de los medios el tratamiento de temas distractivos, para que en general no se hable de lo esencial que ocurre día a día, especialmente cuando esa información es contraria a los intereses del poder.

El presidente Alberto Fernández reunido con Germán Martinez y Carolina Gaillard del Frente de Todos – Foto: NA

Desde hace más de una semana, de manera intensiva e insistente, la agenda de los medios nacionales y provinciales resaltan el caso de Báez Sosa, el joven asesinado por los rugbiers, en medio de un juicio que llega a su fin condenatorio y se lleva toda la atención del público, hecho que sin duda se lo merece, pero no al punto de correr de la agenda pública los temas más urgentes que afectan a todos los argentinos.

El otro tema que ocupa las primeras planas desde hace semanas, es la esquizofrénica embestida contra la Corte Suprema de Justicia por parte de Alberto Fernández, cumpliendo órdenes de su vicecondenada, a quien se le acortan los tiempos y el poder destructivo, aunque sigue intacto, no alcanza a acumular suficientes voluntades para llevar a cabo ese dislate.

Ambos temas, aunque importantes, son una pantalla perfecta para encubrir una serie de acontecimientos políticos y económicos en el país donde todo parece atenuarse con el relajamiento estival, la discusión de los altos alquileres en la costa atlántica, los innumerables accidentes de tránsito en las rutas argentinas y cuantas “noticias” surcan las pantallas de los sitios digitales, la portada de los diarios papel y especialmente, los medios que en sus distintas plataformas, reciben una buena pauta de parte de los gobiernos (nacional y provincia) para no hablar de lo importante y empeñado en bajar la espuma sobre las malas noticias provenientes de hechos producto de su propia inutilidad y los cuales afectan su propia imagen, aunque a estas alturas hablar de “imagen y gobierno”, es un oximorón.

La inflación reflejada en las góndolas – Foto: NA

Desde que comenzamos a introducirnos en la niebla adormecedora del fabuloso título obtenido por la Selección Nacional, las fiestas de Navidad y Año Nuevo, el inicio de las vacaciones y los temas “del verano” que atomizan el espectro informativo nacional y provincial como “La casa de Gran Hermano”, los gobiernos (nacional y provincial) han continuado malversando la fe pública, engañando y acercándonos cada vez más al abismo donde nos pretenden empujar si no reaccionamos a tiempo, aprovechando el relajamiento social y quitando de la Agenda Setting (agenda de los medios), los temas que generan la peor crisis política, social, económica e institucional de la historia de nuestro país.

Es ahí donde los medios independientes de los dineros públicos, debemos apuntar como elemento sustitutivo de esta maniobra burda de “tapar el sol con la mano” que tan bien ensayan desde las redacciones cooptadas por el dinero público, más que por las ansias de analizar la triste situación nacional y provincial por la que atravesamos a la sombra de estas distracciones coyunturales.

El Ministro de Economía Sergio Massa – Foto: Ministerio de Economía

Mientras todo lo anterior ocurre y ocupan las primeras planas de los diarios, el dólar se movió 40 pesos en los últimos 40 días, el gas lo aumentaron tres veces y a partir de enero/23 las boletas vendrán con un 120% de incremento; los combustibles sigue en alza con aumento superiores al 7% y el quinto en seis meses; la inflación supera el 7%, pero Sergio Massa presiona para que el INDEC vuelva a mentirle a la sociedad como antes del 2015; las empresas de energía se preparan para un nuevo tarifazo, ya que a pesar de los subsidios que el amigo de los empresarios les concede a su billetera, no se quieren perder la oportunidad de ganar más plata de acá a lo que queda del este gobierno y el Risgo País no baja de los 2.300 puntos, índice que en criollo, significa que nadie confía en Argentina y no nos prestaría un solo peso.

Los piqueteros se tomaron vacaciones y ya no cortan la 9 de Julio, porque en Buenos Aires no hay nadie y si no se puede joder a los verdaderos laburantes, los cortes no tienen sentido. Pareciera que “el hambre” tiene plazos, los dineros públicos siguen drenando a los bolsillos de los “dirigentes sociales”, muchos de los cuales están en la costa tomando sol y ya habrá tiempo y lugar para acampar, cuando en marzo se les ocurra a los estúpidos que trabajan y contribuyen con sus impuestos, volver a sufrir las penurias que imponen estos marginales, vagos y oportunistas como Grabois, Pérsico, Menéndez, Castro, Klezjer, Miño, Alderete o Belliboni, solo por nombrar unos pocos.

El mensaje que baja desde la mano que tapa el sol en nuestra cara es “ la realidad que creen vivir, no existe. ¿Ven que el sol no existe?” y así vamos los argentinos, creyendo lo que nos hacen creer y no lo que verdaderamente nos está ocurriendo. (Agencia OPI Santa Cruz)