Gabriela Cerruti negó la crisis económica y vaticinó que “el pueblo argentino va a reconocer la verdadera epopeya de este Gobierno”

Lo dijo durante una entrevista radial, en la que dijo que el país sólo "tiene algunas dificultades en algunas áreas". Además destacó el descenso de la inflación.

Sus polémicas declaraciones -fiel a su estilo- volvieron a poner a Gabriela Cerruti en el centro de las críticas luego de que este martes negara que el país estuviera atravesando una crisis económica y asegurara que el pueblo argentino reconocerá “la verdadera epopeya del Gobierno”.

Lo dijo en diálogo con Radio La Red, donde la vocera presidencial lanzó sus cuestionables dichos mientras analizaba la escena política actual con críticas a Juntos por el Cambio y halagos para la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía.

Fue al ser consultada sobre si existe alguna estrategia para resolver la crisis económica que atraviesa el país de cara a este 2023, que Cerruti hizo un paréntesis antes de la respuesta y corrigió a la periodista.

“Primero, te corrijo: no hay una crisis económica que está atravesando el Gobierno, hay algunas dificultades en algunas áreas. Estamos en un momento de mucho crecimiento, terminamos un segundo año de mucho crecimiento. El descenso de la inflación beneficia a los salarios y trabajadores que han tenido buenas paritarias”, destacó.

Y añadió: “Más temprano que tarde, espero que sea más temprano, el pueblo argentino va a reconocer esta verdadera epopeya de este Gobierno durante estos años, haber pasado la pandemia, la guerra y haber terminado con tres años de crecimiento y un desempleo que está bajando cada vez más, la verdad que todo eso por suerte empieza a poder ser escuchado”.

En este sentido, señaló que “el descenso de la inflación” está logrando que los ciudadanos puedan prestar atención a otros aspectos positivos que desde el Gobierno intentan comunicar.

“Porque con los índices altos había un mensaje que no lográbamos transmitir. La gente decía ‘todo esto está muy bonito, pero voy al supermercado y el sueldo no me alcanza’. Creemos que el descenso que esperábamos continúe”, subrayó.

Luego, lanzó un mensaje contra la oposición, apuntando particularmente al espacio liderado por Mauricio Macri, al cual acusó de instalar cuestiones que ‘no interesan’.

“Los caprichos de Juntos por el Cambio no le hacen bien al país y no tiene que ver con lo que a la gente le interesa”, aseguró Cerruti.

Finalmente volvió a apoyar públicamente al ministro de Economía: “Todo lo que está haciendo Sergio Massa es realmente impresionante, estamos todos acompañando y apoyando de diferentes áreas. Nos decían que íbamos al default o a quedarnos sin reservas, terminamos el año con 8 mil millones de dólares de reservas”, concluyó.

Cerruti sobre el juicio político a la Corte

Respecto del juicio político a la Corte Suprema -comunicado en una carta publicada en las primeras horas del 2023 por Alberto Fernández para investigar a los otros miembros del máximo tribunal- Gabriela Cerruti pidió poner el proceso en “su justa dimensión”.

“Creemos que hay causales muy importantes para iniciarlo. Que se rasguen las vestiduras en Juntos por el Cambio, con algunos dirigentes comparándolo con lo de Brasil, cuando ellos presentaron en el último año 17 pedidos de juicio político al Presidente, ocho contra la Corte y otra cantidad a ministros. Entiendo que tengan blindaje, pero son un papelón”, subrayó. (Clarín)