Juan Grabois afirmó que es “una posibilidad cada vez más firme” que sea candidato a Presidente, si “Wado” de Pedro no se presenta

El dirigente social respaldó la postulación del ministro del Interior al considerar que tiene la capacidad de "confrontación con el poder fáctico".

En medio de un nuevo capítulo de la interna oficial, el dirigente social Juan Grabois afirmó este martes que “es una posibilidad cada vez más firme” que sea candidato a Presidente por el Frente de Todos si el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, no se presenta por el oficialismo.

“Es una posibilidad cada vez más firme. Si no hay una persona de nuestra generación que represente esa característica que tiene Cristina [Kirchner] de confrontación con el poder fáctico, si no existe esa persona es muy probable que yo me presente”, subrayó Grabois en diálogo con Radio 10.

En medio de la turbulencia política que atraviesa el oficialismo, en una nueva interna que tiene como protagonistas a Alberto Fernández y De Pedro, el referente piquetero respaldó directamente una posible candidatura del ministro del Interior de la Nación.

“Queremos que exista esa persona, que haya un candidato competitivo de nuestra generación. Yo no puedo hablar en nombre de nadie y tampoco me gusta nombrar tanto, pero Axel (Kicillof) y Wado son eso. Para mí, Axel se tiene que quedar en Provincia (de Buenos Aires) y no se tiene que mover de Provincia”, resaltó.

Consultado acerca de si De Pedro tiene que ser el candidato a Presidente del oficialismo, respondió tajantemente: “Yo creo que sí, pero no puedo hablar por él. Por ahora, si él no está soy yo, porque si no aparece otro yo voy a jugar”.

“Si no aparece otro candidato de nuestra generación que mida mejor, yo voy a jugar, porque nosotros no vamos a militar ni a Alberto Fernández ni a Sergio Massa porque no nos sentimos representados por ellos”, fustigó.

No obstante, Grabois aclaró que “de ninguna manera”su espacio político dejará de ser parte de la coalición oficialista, ya que “sigue siendo una delimitación válida con la derecha neoliberal”.

“Esa derecha rancia nos obliga a hacer una coalición de esta magnitud, porque en otro contexto mucho de nosotros no estaríamos en una coalición de este tipo. En un contexto donde no existiera la amenaza de una derecha violenta, recalcitrante al estilo bolsonarista, muchos pensaríamos que no hay necesidad de hacer una coalición de estas características”, reconoció.

Juan Grabois: “Si uno se enoja con Alberto, recomiendo que mire una foto de Macri”

Ante los cruces internos que volvieron a endurecerse en los últimos días, el dirigente social consideró que “en 2022 estaba bien matarse por sus convicciones porque eso definía algunas políticas públicas, pero ahora hay un objetivo principal que es ganar” las elecciones presidenciales de este año.

“Si uno se enoja con Alberto, una de las terapias que yo recomiendo es que mire una foto de Macri. Cuando me agarra mucha bronca con Alberto por alguna cosa que pienso que está mal, agarro una foto de Macri, la miro y se me baja un poco la bronca. Y digo ‘bueno, esta coalición tiene sentido y es delimitarnos con ellos'”, subrayó Grabois.

En esa línea, el dirigente del Frente de Todos advirtió que en el marco de la alianza hay que “cambiar el chip” y entender que “una coalición no va a tener un pensamiento único”.,

"Para ganar hay que hacer dos cosas. Primero gobernar bien, la responsabilidad fundamental es de Alberto y el resto tenemos que tratar de empujar y acompañar ese buen gobierno. Lo segundo es la diferenciación sin la agresión. No puedo entrar en una dinámica de discusión y reproche en 2023 porque no es constructivo", sentenció.