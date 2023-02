Alberto Fernández, sobre la interna en el Gobierno: “Yo sé con quién puedo gobernar y con quién no”

- Publicidad -

Según publica Clarín “Yo gobierno con los que puedo gobernar”, enfatizó el Presidente, quien insistió con que las candidaturas del Frente de Todos se definan en una PASO.

El presidente Alberto Fernández habló de la interna que atraviesa el Gobierno, con declaraciones cruzadas entre sus principales dirigentes, y dejó una advertencia: “Yo sé con quién puedo gobernar y con quién no”.

Así respondió el mandatario a la pregunta sobre su relación con el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, quien en los últimos días dejó trascender que está enojado con el Presidente.

“No voy a dedicar un segundo a eso, yo sé con quién puedo gobernar y con quién no. Yo gobierno con los que puedo gobernar y sigo gobernando, no me importa”, apuntó en una extensa entrevista con Urbana Play

- Publicidad -

Allí también afirmó que “nadie” le dijo que no se puede presentar a la relección en los próximos comicios y que el candidato del oficialismo surgirá de una PASO. “No hay que temerle a la opinión de la gente”, indicó el jefe de Estado.

Definiciones sobre la inflación

El Presidente volvió a vincular el incremento de la inflación, que en 2022 fue de 95%, a factores externos como la guerra en Ucrania y a la especulación de formadores de precios.

“Estamos decididos, se tienen que comprometer empresarios y el Estado. Hay circunstancias exógenas y endógenas, donde algunos ganan mucho. Nadie advierte los efectos nocivos que ha tenido la guerra de Rusia y Ucrania en nuestra economía”, enfatizó el mandatario, quien remarcó que sabe que “la inflación es un problema y afecta principalmente a los que viven de un sueldo”.

Además aclaró sus dichos sobre la inflación psicológica y negó echarle la culpa a la gente. “Cuando hablé de inflación psicológica hablo de los pequeños formadores de precios, un kiosquero que escucha que aumenta la nafta y se pone a subir precios para cubrirse”, se justificó.

También se refirió a la decisión de avanzar con la emisión de un billete de 2 mil pesos, en lugar de partidas de mayor denominación como 5 o 10 mil pesos. Allí respondió que “no está descartado” en una próxima instancia.

Fernández también aseguró que la interna en el Gobierno no impacta en “nada” en el aumento de los precios. No obstante, consideró que la inflación “es algo que está” y negarla “es una estupidez”. “La inflación quiero erradicarla, no quiero justificarla, pero no quiero mentir. No se resuelve de un día para el otro”, dijo.

“Nadie me dijo que no puedo ser candidato”

Alberto también se refirió a la mesa que convocó este fin de semana para resolver la estrategia electoral del oficialismo de cara a las elecciones de este año. “Vamos a resolver como será la estrategia de la elección. cómo resolver cuestiones internas”, sostuvo.

En ese sentido, respondió que nadie le dijo que “no se podía presentar” como candidato, “Yo no leí, nadie me lo dijo. Tampoco es lo que más me importa. Mi problema es que alguno de los canallas que destruyeron la Argentina vuelvan a gobernar. Si el candidato es Alberto es secundario”, respondió.

El presidente dijo que no tiene problemas en competir en una PASO con uno de sus ministros, en referencia a Wado de Pedro. “¿Desde cuándo los peronistas le tenemos miedo a que la gente opine? Argentina tiene un historial de personalismos que no quiero imponer”, respondió.

También consideró que el ministro de Economía, Sergio Massa, podría ser candidato en las próximas elecciones presidenciales: “Él puede ser candidato, ¿por qué no?”.

“Sergio ha sido muy valioso y cada vez que tuve conflictos internos estuvo al lado mío ayudándome, nunca tirándome piedras”, valoró.

“Las encuestas dicen que hay un 30 o 40 por ciento de gente desorientado. Hay que llamarlos. A Argentina le esperan 10 años de prosperidad si no hacemos mal las cosas”

La pelea contra la Corte Suprema y la proscripción de Cristina Kirchner

El presidente también respondió a las consultas sobre el juicio político contra la Corte Suprema de Justicia y se justificó al afirmar que el poder judicial “se metió” en funciones que le corresponden a los otros dos.

“Yo defiendo el Estado de derecho. Ahí hay tres poderes independientes, con funciones distintas. Y veo que uno se mete con los otros dos dictando decisiones que son intromisiones”, acusó, en referencia a la resolución sobre el conflicto con el Consejo de la Magistratura y el pago de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires.

“Cuando se puso a resolver el consejo de la magistratura, tuvieron 16 años para declarar la inconstitucionalidad. Y lo hicieron restituyendo una ley derogada. De ahí tomaron un montón de decisiones que no tienen que ver con ellos. Hasta le dijeron al Poder Legislativo cómo elegir el consejo”, sostuvo.

También se quejó por el fallo que lo obliga a pagarle a la Ciudad de Buenos Aires los fondos de coparticipación que le quitó en 2020. “Es la Corte administrando recursos de coparticipación y no el presidente. Se excedieron en su capacidad republicana”, agregó.

“El Ejecutivo, por ley, no puede pagar una sentencia que no está prevista en la ley presupuestaria. Ofrecí hacerlo vía bonos, ya que la ley me dice que si no tengo presupuesto, que no lo pague”, se justificó.

Alberto además negó que la pelea con la Corte esté relacionada con el fallo adverso que recibió la presidenta Cristina Kirchner en la causa vialidad. “Esto que estoy planteando no tiene nada que ver con Cristina. La republica funciona mal porque un poder en exceso de independencia pone su pie en los otros dos poderes”, lanzó.

En esa línea, comparó la condena que recibió la vicepresidenta con el caso de Lula da Silva en Brasil, para justificar la “proscripción” que denuncia el kirchnerismo.

“Si uno mira lo que fue la secuencia de Lula uno piensa que puede ser el objetivo final. Después vimos por los chats que (el juez brasileño Tomás) Moro le decía a fiscales como acelerar su prescripción. Y compañeros asimilan lo de Cristina con eso que vivió Lula. Cuando la condenan a no ejercer cargo publico a perpetuidad eso es proscribirla”, sostuvo.

Al respecto, defendió la inocencia de quien fue su compañera de fórmula. “Cristina lo que dijo es ‘anímense a meterme presa. Lo que sabe es que tiene razón. La trajeron de los pelos con argumentos jurídicos pueriles. Es una decisión de ella si se presenta”, cerró. (Clarín)