Victoria Tolosa Paz, metida de lleno en la interna del Frente de Todos: “El Presidente es candidato hasta que diga que no lo es”

Según publica Clarín La ministra de Desarrollo Social salió a bancar el intento de reelección de Alberto Fernández y abogó por la unidad.

Pocos días después de la primera reunión de la “Mesa Política” del Frente de Todos, la polémica dentro del oficialismo gira en torno a una posible precandidatura de Alberto Fernández a buscar la reelección como presidente frente a las presiones del kirchnerismo duro y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, marcó la cancha: “El Presidente es candidato hasta que diga que no lo es”.

“El Presidente, hasta que no diga que no es candidato, es candidato porque está facultado para serlo. El Presidente es candidato hasta que diga que no lo es. Hay sectores que todavía no lo dicen y quizás el Presidente habilitó, no solo en el documento del FdT, sino lo verbalizó: ‘Yo quisiera que esta nueva etapa pueda poner en esta mesa de las PASO a un gobernador, a un ministro, no pasaría absolutamente nada'”.

“PASO para definir nuestros candidatos a presidente, vicepresidente y nuestra fórmula, y no solo en la presidencial sino en todas las categorías”, pidió Tolosa Paz.

La voz más albertista del Gabinete reforzó lo que acordaron dentro del Frente de Todos: “La unidad ante todo para poder construir una estrategia electoral que nos permita ganar para transformar la realidad e impedir la proscripción de Cristina (Kirchner)”. Así cumplió con el pedido K de reforzar el relato entorno a la situación judicial de la vicepresidenta.

Consultada sobre los dichos de Aníbal Fernández de que es “poco serio” que un ministros se presente a elecciones contra el Presidente, Tolosa Paz se diferenció: “No comparto lo dicho por Aníbal, nadie se puede arrogar el veto de nadie”.

“Si un ministro, de una fracción muy importante de nuestro frente como es La Cámpora, quiere ser candidato a Presidente por supuesto puede. Que compita con el presidente, que ponga en valor lo que hemos hecho, imagino… que el ministro del Interior de nuestro frente político estos tres años tendrá herramientas distintas para el futuro que quiere proponer”, señaló Tolosa Paz en referencia a Eduardo “Wado” De Pedro.

Y lanzó lo que podría ser leído como una chicana: “Los matices no nos separan, ni nos rompen por eso estamos todos en el Frente de Todos. Varios de los que no están de acuerdo con la conducción de Alberto Fernández se fueron, no renunciaron ni a sus parcelas ministeriales. Evidentemente, las coincidencias son más fuertes que las disidencias”.

Y volvió a hablar de la “Mesa Política” con un elogio a Alberto Fernández: “Vamos a ir a una PASO, en donde estoy convencida después de escuchar cinco horas con la humildad con la que escuchó el Presidente las críticas pero también los apoyos, que estamos en un período inédito de nuestro frente político, unidad en la diversidad, respeto a la diversidad, y ganar para transformar la Argentina, esa es la síntesis”.

Pérsico uso en duda que Cristina Kirchner llegue al 40% de los votos

El líder del Movimiento Evita y uno de los participantes de la “mesa política” del Frente de Todos afirmó que, si bien le “gustaría que fuera candidata, hay que ver si puede y si nos lleva a ese 40 y pico por ciento” de votos.

“Me gustaría que fuera candidata, pero hay que ver si puede y si nos lleva a ese 40 y pico por ciento (de votos). Esa es la duda que tengo, que tiene Cristina y que tenemos todos. Por eso estamos buscando un candidato que nos pueda llevar a ese lugar”, aseguró Emilio Pérsico, uno de los jefes de la agrupación, en diálogo con Radio Con Vos.

El líder del Evita dijo además que la “situación de persecución” política a la vicepresidenta plantea un escenario de una campaña “muy antagonizada”.

El dirigente, que trabaja en el Gobierno como secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, explicó que el Frente de Todos tiene un piso de intención de voto en torno a los 32 puntos, y que es necesario superar el 40% de los votos para poder dar pelea en las urnas.

“El candidato es aquel que nos permita llegar a 40 y pico, el perfil del candidato esta muy relacionado con intentar llegar a 40 y pico”, insistió. (Clarín)