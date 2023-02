El 22 trágico: dos hechos, distintos y alejados entre si, producto de la corrupción política y la lentitud o inacción judicial que genera impunidad

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Un día 22 de febrero pero del año 2012, 52 personas murieron y 700 fueron heridas, aplastadas por vagones del ferrocarril Sarmiento en Buenos Aires. La mayor condena para los responsables políticos/operativos de la empresa, fue de 8 años para Scirigliano, 6 para Schiavi y 5 para Jaime; todos están libres. Ayer se cumplieron once años de esta barbarie.

El 22 de mayo 2021, en Río Gallegos desapareció, misteriosamente, la vecina Marcela López. Desde hace dos años nadie sabe dónde está ni qué pasó. La justicia no sigue otra pista que no sea el suicidio y no vincula el hecho a cuestiones que pueden tener que ver con la política y/o el lavado de dinero, a pesar de las pruebas existentes, declaraciones de la ex pareja de la mujer, hallazgos sospechosos y evidencias de armado de pruebas para distraer la atención sobre cuestiones sensibles y pistas que la justicia no siguió, ni profundizó, ni le importó investigar.

Un número del almanaque coincidente, el 22, pero dos contextos diferentes, geográficamente distintos y temporalmente diferentes, une a estos casos con un denominador común: la corrupción, política, judicial y/o policial atraviesa las causas y los verdaderos responsables gozan de buena salud.

En Argentina matar es barato. A cincuenta y dos muertes sobre las vías, por negligencia, desidia, impericia y corrupción, un puñado de funcionarios corruptos lo pagaron con uno o dos años entre rejas, en la comodidad que compraron sus contactos dentro de la red penitenciaria y haciendo cursos de bordado y maquetas, lograron que jueces impávidos, fríos y sin vergüenza, usando las leyes como salvoconducto, los dejaran libres.

En Río Gallegos, la justicia cree que a Marcela López “se la pudo haber comido un mamífero”, los huesos enterrados en dos propiedades de su ex pareja, seguramente fueron llevados allí por las gaviotas o los perros y los investigadores sospechan que Marcela se tiró a la ría local (donde nunca la encontraron) con el ridículo agregado de que hallaron ropa y zapatos de Marcela, prolijamente doblados sobre el muelle de la ría, siendo tal vez, el primer suicida prolijo de la historia, que antes de arrojarse al agua decidió acomodar la ropa que se sacó, tal vez para no mojarla…

Ayer 22 simbólicamente decidí conectar dos hechos distantes entre si, pero cercanos en la conciencia de la gente. Acá y allá, muerte, impunidad y cierto olvido social, tal vez, lo más doloroso. Los responsables en uno de los casos, están libres, en el otro, ocultos. Los personajes políticos oscuros, controvertidos y responsables de los sucesivos gobiernos involucrados en ambos casos, están en carrera, son parte del gobierno y preparan su candidatura para las elecciones de este año.

Sin coincidir en las fechas, otros crímenes ocurridos en nuestro país coinciden en lo metodológico por las técnicas de encubrimiento político y judicial que se ciernen a su alrededor lo cual le asegura a sus autores una impunidad garantizada. Julio López (desaparecido en democracia) y el Fiscal Alberto Nisman (asesinado a horas de acusar a la entonces presidente), son otros dos hechos ocurridos durante un gobierno kirchnerista/cristinista. En ambos casos, el velo de opacidad que encubre la verdad, es sobrecogedor.

Cómplices por acción u omisión, los gobiernos K se conectan indudablemente con los peores crímenes irresueltos de la Argentina, donde, como digo siempre, es muy barato y fácil matar y como hay peaje libre para la clase política reincidente, vuelven a aparecer en sucesivas boletas de campañas, proponiéndose para que los voten. Y lo peor: los siguen votando. (Agencia OPI Santa Cruz)