Silvana Relats, quien pagó para ser eliminada de la web por el sitio Eliminalía, en 2016 intimó a OPI para que desaparezcan notas sobre su familia

De acuerdo al informe de Infobae donde da cuenta de una filtración que expone los secretos de la empresa española de gestión de la reputación on line, Eliminalía, la cual ha producido manipulación de datos para eliminar artículos periodísticos en el mundo por valores que van desde los 2.000 a los 420.000 Euros, se menciona allí a 39 argentinos que solicitaron (pago mediante) ser borrados del buscador de Google y entre ellos figura la señora (fallecida en 2018) Silvana Relats, quien, tanto ella como su familia tuvieron una fuerte vinculación con los negocios hoteleros de la familia Kirchner en Santa Cruz.

Tal como surge del medio nacional, Relats firmó un contrato de puño y letra en el mes de abril de 2017 con la empresa Eliminalía para borrar cuatro enlaces de medios argentinos que hacían referencia a ella, por su presunta participación comercial con los Kirchner y que estaban conectados con su vida privada.

Hoteles Los Sauces en El Calafate – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Por este servicio Relats pagó 2.200 Euros a Eliminalía con el fin de borrar los enlaces, pero no todas las notas pudieron ser sacadas de la web y muchas de ellas se visualizan hoy en el motor de búsqueda de Google, a pesar de los esfuerzos por hacer desaparece el historial negro de la familia. La empresa incluyó en la lista de artículos para borrar, uno estrictamente judicial que involucraba a la sociedad JCR, las siglas de su padre Juan Carlos Relats, quien entre 2006 y 2013 administró el Hotel Boutique Los Sauces, de El Calafate.

Preocupada y ocupada en limpiar el apellido

Infobae destaca que Silvana Relats “estaba muy angustiada con lo que se decía en Internet sobre ella, su vínculo con el kirchnerismo y su vida privada. Verdaderas injurias que le dolían y por las que también demandó a Google”, indicó uno de sus allegados al medio capitalino quienes le precisaron a Infobae que le había iniciado juicio a uno de los periodistas autores de una de las notas y que “lo había ganado”.

El 4 noviembre de 2016, OPI Santa Cruz, único medio en la provincia en seguir al detalle el tema del lavado de dinero a través de los hoteles de la familia Kirchner y la participación de la familia Relats en esas operaciones financieras, recibió una intimación de parte de la señora Silvana Relats a través de un presunto abogado de nombre Martín Leguizamón, para que en el plazo de 48 horas fuera desindexada una nota referidas a la familia, publicadas con fecha 19 de agosto de 2008 titulada “Los otros dueños de la Argentina. JCR, el enigmático”, una reproducción del sitio Informadorpúblicos.com.

De acuerdo al texto de la intimación, el artículo “aloja información falsa y mendaz, ya que ha sido rectificada por el emisor de la misma conforme lo que se transcribe “Quiero rectificar cierta información relativa a la señora Silvina Relats publicada en este mismo medio el 29 de abril y el 12 de mayo del 2016. En concreto, debo señalar que no son veraces las afirmaciones por las cuales vinculé a la Sra. Relats con Julio de Vido, el juez Casanello y Cristina Fernández de Kirchner. Formulo esta rectificación señalando que las informaciones no veraces fueron por mí incluidas en los artículos mencionados por haber confiado en una fuente que creía solvente pero, cotejado estos hechos, he confirmado los errores señalados, por lo que me disculpo ante la señora Relats por este medio” ( www.informadorpublico.com 5 de julio de 2.016 )”, indicaba la intimación, haciendo referencia a una supuesta disculpa del Informador Público y con el claro propósito de que nuestro medio y todos los que habían reproducido el material, lo quitaran de los buscadores en Internet.

El pecado original

Hoy sabemos, por la información filtrada que publica Infobae, que los esfuerzos de la familia Relats por hacer desaparecer sus antecedentes “comerciales” de la web, llegaron hasta la necesidad de pagar a este medio español para que forzara la desvinculación de la familia de los negocios mal habidos de los Kirchner, pero, por suerte, no lo lograron.

Los Relats figuraron alquilando el hotel boutique durante siete años a los Kirchner y les hizo facturar cerca de ocho millones de dólares. En 2011, el empresario declaró ante el juez federal Julián Ercolini que pagaba U$S 105 mil mensuales de alquiler, cifra que luego se redujo. Ercolini en ese momento, investigaba la relación de los Kirchner con Relats y Lázaro Báez, siguiendo la ruta del lavado de dinero. Ambos estaban vinculado a los negocios de la construcción y la hotelería, de hecho Relats era dueño del Hotel Panamericano en CABA.

Luego del fallecimiento de Juan Carlos Relats en el 2013, fue su hija Silvana quien tomó la posta de esa administración hasta el año 2016 cuando Los Sauces cerró definitivamente. Y fue, precisamente, en ese año que la empresaria envió la intimación a nuestro medio y menos de un año después, pagó para que Eliminalía, los borrara de la web.

En septiembre de 2018 Silvana Relats falleció a los 54 años por un cáncer. Tanto ella como su padre desaparecieron, pero sus historias de vinculaciones y negocios espurios, siguen leyéndose en la web. (Agencia OPI Santa Cruz)