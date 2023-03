La autoproscripción: no es porque se lo impidan, sino porque no puede

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Ya lo dije en otras columnas, ojalá Cristina Fernández se presente a candidata en las elecciones 2023. Será la medida justa que destruirá el ídolo con pies de barro que tratan de edificar.

El fracaso electoral de la viuda le dará el golpe de gracia a su soberbia y básicamente al relato de que es una de las políticas “mas votada”, cuando en realidad es la que peor imagen positiva tiene y esa es una realidad incontrastable que la inhibe per se de ser candidata.

La vicepresidenta Cristina Kirchner habla en la Universidad Nacional de Rio Negro – Foto: NA

Su renunciamiento a ser candidata es falso. Nunca más que ahora CFK quiere, pretende y necesita refugiarse en el poder político para campear el vendaval judicial que se viene en los próximos meses, años.

El “operativo clamor”, que genera La Cámpora y la militancia satelital que merodea al FPV, es una forma que tiene Cristina de decir: “no quiero, pero me llaman, me empujan” y de la misma manera cuando fracase podrá decir “Nunca quise, porque sabía que la derecha no iba a permitir un triunfo mío” (como si ella fuera de izquierda…)

Plenario La Trucha Vuelve

El FPV hizo un Plenario que denominaron “Luche y Vuelve – Cristina 2023” dentro del llamado operativo clamor, solo reducido al núcleo duro de la militancia K de provincia de Buenos Aires, donde conviven todos aquellos que si Cristina no juega, pierden las prebendas y las cajas.

Entonces, el mensaje de proscripción que han intentado impulsar a través de los militantes no tiene ningún efecto deseado, primero porque es una mentira atroz, decir que está proscripta (aunque debería estarlo por ser una delincuente condenada) y en segundo lugar no es que Cristina Elisabet no quiera, en realidad no puede ser candidata a la presidencia, porque su performance electoral es horrible y las urnas le darían un baño de realidad ejemplificador.

Solamente, CFK podría tener alguna chance refugiándose en el Congreso, con el solo fin de mantener su impunidad; pero aún así no podrá evitar el avance de sus causas y otras condenas futuras, aunque en nuestro país es tan difícil que un poderoso y menos político, vaya preso.

Como senadora o diputada, podría entrar, dado que con el núcleo duro del kirchnerismo reúne los votos suficientes, sin embargo, el PJ provincial y nacional cada vez se aleja más de las esquirlas impopulares que rodean a la vicecondenada, quien ya se ve como último recurso, lograr los fueros de alguna Cámara para no caer en prisión domiciliara, pero fuera del juego presidencial, como le pasó a Carlos Menem, que su propio partido lo encubrió hasta su muerte. (Agencia OPI Santa Cruz)