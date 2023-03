Mauricio Macri, tras anunciar que no será candidato: “Me di cuenta de que no necesito revancha”

- Publicidad -

Según publica Clarín El expresidente y fundador de Juntos por el Cambio grabó una entrevista en la tarde de este domingo y analizó cómo llegó a su decisión. Negó que se haya bajado por las encuestas.

Apenas horas después de haber anunciado que no será candidato de Juntos por el Cambio para las elecciones del 2023, Mauricio Macri grabó una entrevista en la tarde de este domingo que se emitió por la noche en LN+. “Me di cuenta de que yo no necesito revancha”, sostuvo el expresidente al analizar su decisión de no volver a competir por el cargo.

“Yo siempre tuve la sensación interna que me decía que no tenía que volver a poner lo mío por delante del conjunto. Por eso dije que yo no estaba anotado. Yo no me moví de ese lugar, lo que quería era confirmarlo. Ahora estoy seguro”, reveló el expresidente.

En paralelo a la difusión de esa entrevista, a través de sus redes sociales, Macri publicó otro video en el que se dirigió directamente a sus seguidores y les pidió que no se sientan “abandonados” por su decisión de bajarse de la candidatura presidencial.

En modo selfie y horas después de su anuncio que modificó el escenario electoral, el expresidente admitió que le llevó mucho tiempo tomar la determinación.

“Fue un día muy especial, meses muy difíciles para terminar tomando esta decisión. A mí también me duele, pero más me duele verlos a algunos de ustedes que están dolidos, que se sienten abandonados. La verdad que no es así”, sostuvo ante los mensajes que le llegaron de sus seguidores por Instagram.

En esta línea, insistió en que su decisión de no ser candidato será algo “mejor para todos”. “Créanme”, pidió.

“Vamos a estar más juntos que nunca, batallando, luchando, defendiendo nuestro derecho a crecer, a desarrollarnos y a ser felices”, continuó en su posteo que rápidamente superó los 500 comentarios.

Y concluyó: “De este lugar vamos a hacer muchas más cosas juntos que desde el otro”.

En la entrevista pautada para la señal de cable, Macri ahondó en el proceso que lo llevó a su anuncio dominical.

“Todavía es un momento bastante confuso y lleno de sensaciones encontradas”, aclaró.

Y se explayó: “Lo importante es hacer lo que sea mejor para todos los argentinos, y no lo que a mí me nace o gustaría, o sentiría dejándose llevar naturalmente por el ego. Creo que hay que salirse de esa búsqueda inconsciente que tienen los argentinos hace casi 80 años de depositar todo en un salvador mesiánico, no mesiánico… medio mago, caudillo. Y no empoderarnos todos de lo que queremos que cambie nuestra sociedad. Hemos empoderado a otro, nos resignamos y nos fue muy mal”.

El expresidente, introspectivo, contó su proceso para correrse de escena, en tono casi de terapia psicoanalítica. “El ego es muy fuerte. Me decía: ‘Vos tenés la revancha, la merecés. Si ganás ¿por qué no vas a demostrar a todo el mundo?’. Lo vengo decidiendo desde el principio. Fue un proceso muy largo, un viaje que no terminaba nunca y todas las semanas se me repetían”.

Macri definió su mandato, el que lo llevó a la presidencia entre 2015 y 2019, como “gobernar con una cultura del poder sana, hablando y fortaleciendo al equipo”.

“Se fortalece aún más si yo trato de inspirar a los demás con mis acciones y fortalezco a esos buenos dirigentes que tenemos en JxC, que nos hemos mantenido unidos y hay una experiencia acumulada como gobierno que podemos poner en práctica, con mayor apoyo y dar vuelta la historia”, apuntó.

Sus viajes al exterior, principalmente por su rol al frente de la Fundación de la FIFA, ayudaron a Macri a madurar una decisión que evaluaba desde hace meses. “Me sirvió estar mucho tiempo solo. El año pasado viajé seis meses de doce por el mundo. Cuatro de ellos estuve solo. Me hacía pensar y sujetar al enano que me decía ‘demostrales’. Me empecé a dar cuenta de que no necesitaba revancha”, relató.

Y avanzó sobre lo que pasó luego de su mandato: “Me di cuenta que existe ’23 porque hubo 2015-19. Hubo un montón de cambios que mucha gente vio y sintió. Ahora, en su ausencia, porque el ejército de demolición tiró abajo prácticamente todo lo que habíamos construido, notó la ausencia y dijo ‘no, no: queremos volver a eso’. Eso es lo que nos va a dar la oportunidad”.

Entonces lo contrastaron con otras razones: la idea de que Mauricio Macri se corrió de la competencia por el resultado adverso de las encuestas, algo que hasta aliados como Elisa Carrió dieron a entender.

“Eso me causó siempre mucha gracia. Tiene que ver con la especulación”, cortó Macri y reformuló el planteo: “Me impresiona que [en] estos últimos meses empezaron a venir dirigentes nuestros de todos los territorios y me mostraban números de lo que me daba [en las encuestas] ‘Vamos, si te da’, me decían. Yo nunca dudé de mi relación con la gente”.

“Los dirigentes nuestros, ante tanta agresión que tuve después de perder la elección, dudaban mucho. Es la naturaleza. Pero yo no dudé, nunca estuvo en mi decisión especular con una encuesta”, descartó.

El anuncio de Mauricio Macri, con un video en sus redes sociales

El expresidente copó la agenda electoral en la mañana de este domingo, al publicar en sus redes sociales un video en el que confirmó que no se presentará como candidato a presidente en el 2023.

En esa otra grabación, que no fue para un programa de tevé del cable dominical, Macri pidió estar “atentos” y dijo que Juntos por el Cambio superó los momentos complejos, destacó la unidad del espacio y aseguró que tiene candidatos competitivos.

“Quiero ratificar la decisión de que no seré candidato en la próxima elección y lo hago convencido de que hay que agrandar el espacio político del cambio que iniciamos”, expresó.

Además, apuntó duramente a la figura de Alberto Fernández al asegurar que los argentinos no se van a dejar “pisotear” por el populismo en la próxima elección. “Nunca más vamos a tener una marioneta como presidente”, señaló.

En rigor, el fundador del PRO nunca tuvo intenciones de presentarse para la elección de este año. El año pasado, en las reuniones que mantenía en sus oficinas de Vicente López, él mismo les decía a sus interlocutores que la situación económica que encontrará el próximo presidente sería muy delicada y que se vería con un contexto mucho peor que el que esperaba para este año.

Su intención, según decía en aquel momento, era seguir fortaleciendo Juntos por el Cambio para ayudar a consolidar el poder político necesario para encarrilar las reformas que él mismo espera.

Macri decía además que el futuro, en ese sentido, es mejor que el que encontró él en 2015, cuando asumió con una situación en el Congreso muy desfavorable que contrasta con el avance que tuvo Juntos por el Cambio en ese rubro en los últimos años. (Clarín)