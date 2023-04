YCRT sigue en pausa. Paro, conciliación no acatada, silencio desde la Intervención, las Usinas sin funcionar y ATE que acusa de desinversión y falta de equipamiento

- Publicidad -

Un nuevo capítulo en la triste historia de YCRT, se inscribe por estos momentos luego de un intercambio de notas y comunicaciones en los que ATE Río Turbio, la Intervención y el Ministerio de Trabajo, coronan una única verdad: YCRT sigue de paro, el personal marca tarjeta, no han acatado una conciliación obligatoria que emanó de la autoridad laboral y ATE ha informado que profundizarán las medidas si la intervención de la empresa no accede a una larga lista de requerimientos que van desde lo salarial, pasando por la falta de inversión, la no provisión de elementos de seguridad, ropa y calzado, hasta requerimientos exigidos en el ramal ferroportuario de Punta Loyola, en Río Gallegos.

ATE Río Turbio ha tomado un fuerte protagonismo en esta contienda, pero en cierta manera se ven atrapados en su propio discurso, enfrentan una división interna que los debilita sindicalmente y todo esto planta una anarquía hacia adentro de la empresa que comienza a preocupar, no solo a la conducción que es meramente política y sabe que si cambia el gobierno nacional, ellos quedan fuera del juego, sino de la propia intersindical, la cual ha perdido peso específico (político) dentro de YCRT y solo le quedan las medidas de acción directas, que a su vez les juega en contra, ante las perspectivas futuras que tiene YCRT, ante un posible cambio de gobierno en el 2023.

De alguna manera, expresan las fuentes, ATE vuelve a ponerse al frente de las medidas de acción directa como forma de recuperar el protagonismo y evitar la toma de decisiones y medidas inorgánicas, debido, precisamente, a la división interna que se ha configurado de un tiempo a esta parte.

La empresa, en tanto, está en una fase de sospechoso silencio. A la fecha no se sabe si el Coordinador General, Ing Vilchez, está o no en la zona y en virtud de ello nadie habla, porque cualquiera que desee hacerlo institucionalmente, debe contar con su autorización.

Lo último que se conoce del Coordinador General, es un burdo cartel escrito a mano sobre una pizarra en la casilla de ingreso al complejo de la Usina de 240 mw, el cual dice “NO INGRESA EL GREMIO DE LUZ Y FUERZA” y la orden proviene de Eduardo Vilchez.

La Intervención no se manifiesta ni se expresa públicamente. Solo responde administrativamente (a veces) a los sindicatos y de acuerdo a lo que OPI pudo establecer, los esfuerzos están orientados en poner en servicio la Usina de 240 Mw, mientras la de 21 Mw sigue fuera de servicio desde el año pasado y no existe información confiable que diga cuándo estimativamente podría entrar en servicio.

Por su parte, el poder político nacional, provincial e inclusive la oposición, no tienen ningún interés por preguntar, averiguar o pedir informes sobre el estado de la empresa, la situación de productividad del yacimiento, el estado de las inversiones y la puesta en servicio de ambas usinas.

Este silencio institucional y político, ante la pérdida de credibilidad de los gremios que están empeñado en peleas intestinas, por lo tanto no son creíbles sobre los verdaderos motivos que se mueven detrás de las medidas que toman, abren a la opinión pública la posibilidad de pensar lo que cada uno quiera.

Lo que hemos podido corroborar con nuestras fuentes es que hay una gran preocupación por el futuro de la empresa, en los próximos meses/años, teniendo en cuenta que si el gobierno cae en manos de JxC, van a modificar el status quo de YCRT (esta vez definitivamente), teniendo en cuenta la mala experiencia sufrida 2015-2019,pero sabiendo que aún después de cambiar el signo político con este gobierno, tampoco hubo intenciones ni esfuerzo por hacerla funcionar.

Muchas de las divisiones internas en los sindicatos de YCRT, proviene de esta mirada que muchos están teniendo, sobre el futuro no muy lejano del yacimiento y la brutal decisión que podría tomar un próximo gobierno respecto al la empresa y el destino de más de 2.000 trabajadores. (Agencia OPI Santa Cruz)