Por la brecha cambiaria, el dólar soja perdió impulso y el Banco Central compró solo $ 1 millón

Según publica Clarín La suba del dólar paralelo hasta $ 426 redujo la liquidación del dólar soja.

Por: Juan Manuel Barca

El Banco Central compró este martes apenas US$ 1 millón en el mercado de cambios en una jornada con una reducida liquidación de dólar soja que volvió a reflejar las dificultades para acumular reservas. Se operaron Us$ 180 millones, pero solo Us$ 36 millones ingresaron por el programa de incentivo exportador. Y como la autoridad monetaria vendió US$ 35 millones, tuvo que conformarse con un limitado saldo a su favor.

El nivel de compras fue el más bajo desde el miércoles pasado, cuando el Central pudo hacerse del mismo monto de reservas. Recién al día siguiente, con el arranque fuerte de la liquidación de divisas por US$ 574 millones, el BCRA compró Us$ 332 millones. Pero la oferta volvió a retraerse con el recalentamiento de los dólares paralelos y la ampliación de la brecha cambiaria con el dólar oficial, que este martes cerró a $ 216.

“El Banco Central compró poco porque la liquidación fue prácticamente nula y no liquidan porque el dólar soja quedó muy retrasado del CCL. Con un dólar financiero a $ 426, los $ 300 están más cerca del dólar oficial que del CCL y el exportador no va a liquidar si el productor no le vende, y con esta escalada el productor se sienta encima del grano y el exportador cuida más su posición para vender”, aseguró Emiliano Anselmi, economista de PPI.

Así, en lo que va del año, los ingresos por el dólar soja 3 sumaron US$ 998 millones, apenas por encima de la segunda versión y muy por debajo de los US$ 1.960 millones acumulados con el primer incentivo en igual período, según los datos de Salvador Vitelli. En ese contexto, el BCRA se desprendió de Us$ 3.000 millones en el mercado de cambios en lo que va del 2023, a la vez que vendió reservas para comprar bonos y afrontar pagos de deuda.

“El MULC tuvo un volumen que es bajo hasta para una rueda sin PIE en vigencia, pues solo se operaron US$ 180 millones de los cuales unos US$ 36 millones se negociaron por el programa exportador. Es probable que por esta razón, el BCRA solo haya logrado retener Us$ 1 millón, que, por otra parte, quedan a un tipo de cambio implícito de $ 3.200 por dólar”, señaló Andrés Reschini, analista de F2 soluciones financieras.

Durante la jornada, bancos y operadores de la city también aseguraron que el mercado acusó impacto de los rumores de salida del ministro de Economía, Sergio Massa y el supuesto desembarco en su reemplazo de Antonio Aracre. Finalmente, por la tarde, el principal asesor presidencial terminó anunciando su renuncia en Twitter para “desactivar cualquier operación tendiente a intranquilizar los mercados”.

“En estos días hubo todo tipo de rumores, desde salidas de altos funcionarios hasta pedidos del FMI de un salto cambiario. En este contexto, a lo que se suma la incertidumbre electoral, es natural que el dólar paralelo reaccione, especialmente si este tipo de cambio en un escenario de relativa tranquilidad desde diciembre de 2020 hasta septiembre de 2021 tendría un promedio de $ 450 por dólar, luego de ajustar por inflación”, dijo Javier Casabal, de AdCap.

Luego de conocerse una inflación del 7,7% mensual en marzo, el mercado espera una suba de tasas que absorva los pesos (Leliq, plazos fijos y bonos que emite el Tesoro). En respuesta, el BCRA aceleró este martes la suba del dólar oficial a un ritmo del 7,6% (tasa efectiva mensual), pero todavía no está claro si moverá la tasa de referencia- hoy en 6,6% mensual- ante el temor de las a que se dispare aún más la bola de intereses de las Leliq.

“La suba de los dólares paralelos es una respuesta a la tasa real negativa. Además estamos en un escenario muy frágil y acercándonos a las elecciones. Creo que BCRA no debió esperar hasta el jueves para anunciar la tasa ante la gravedad de la sorpresa del dato de IPC del viernes, aunque no está claro si dejará satisfecho al mercado”, dijo Reschini. Y advirtió: “Deberían ser razonables ya que si no frenan la inflación, la tasa sola no alcanzará”.

Los analistas también siguen con atención la demanda de billetes en los bancos. “La salida de depósitos en dólares del sector privado ya lleva US$ 500 millones desde los máximos y genera algún tipo de alarma. De todas maneras, es necesario aclarar que el nivel de depósitos en dólares está apenas por debajo de los Us$ 16.000 millones de dólares y que en las anteriores etapas del dólar soja, subieron considerablemente”, dijo Casabal. (Clarín)