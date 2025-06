Desde CAME advierten que el consumo sigue en caída pese a las promociones

- Publicidad -

El secretario de prensa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Salvador Femenía, advirtió que el consumo sigue estancado en el país, a pesar de los esfuerzos de los comercios por sostener las ventas mediante promociones agresivas y planes de financiación en cuotas. Según detalló, la caída del consumo registrada en mayo agrava una tendencia negativa que ya se arrastraba desde el año pasado, con descensos acumulados en los niveles de venta minorista.

“El consumo no repunta después del pequeño rebote que vimos hacia fin de 2024 y el primer trimestre de este año. Hemos registrado una caída respecto a mayo del año pasado, que ya venía con más de un 7% de baja. Es una caída sobre otra caída”, expresó Femenía en diálogo con el programa Mercuriali 630, que conduce Franco Mercuriali en Radio Rivadavia. Según el dirigente, las pymes comerciales enfrentan una situación crítica en la que, a pesar de ofrecer descuentos de hasta el 50% en productos de temporada y opciones de financiación de hasta 12 cuotas, las ventas no logran despegar.

“La rentabilidad es muy reducida y cuesta mucho amortizar los costos fijos, que aumentaron con la actualización de tarifas. La carga impositiva sigue siendo la misma, pero los márgenes son mucho más chicos”, explicó. En ese contexto, subrayó que la demanda se encuentra condicionada por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores. “Hoy el 50% de las personas no llega a fin de mes. No alcanza con ofrecer cuotas o rebajas si no hay plata en el bolsillo”, sostuvo.

Femenía también se refirió a las promesas del gobierno de Javier Milei sobre una eventual reforma tributaria. Aseguró que, lejos de aliviarse, la presión fiscal se mantuvo e incluso se incrementó con la restitución del impuesto a las Ganancias para trabajadores en relación de dependencia. “Desde que llegó Milei no se bajaron impuestos. El propio presidente dijo que se iba a cortar un brazo si creaba un nuevo impuesto, y sin embargo lo hizo. Esta estructura impositiva encarece el precio final y profundiza la caída del consumo”, concluyó. (Agencia OPI Santa Cruz)