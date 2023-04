¡Que ganas de hablar pavadas!

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Habló el mudo (o ex mudo), aquella persona tímida, retraída, introvertida a quien le signaban como única habilidad, la de manejar la Play y su campaña a diputado nacional se la hizo Carlos Zannini, quien en Río Gallegos, hablaba por Máximo Kirchner.

Reconvertido en un “líder” de La Cámpora y coucheado por amigos actores, el mudo habló un día y si bien hasta se anima a gritar en los actos con acarreo de militancia paga y obligación implícita de aplaudir y pedir “¡¡Otra… otra!!” es un autodidacta que no tiene ninguna formación académica por cuanto no estudió y no sabe lo que es el trabajo, recordemos que cuando asumió como legislador de Santa Cruz no pudo llenar el casillero “ocupaciones anteriores”, sin embargo, habla de transformar el futuro como si supiera lo que dice y genera propuestas políticas ancladas en los años ´50 en plena época de la Inteligencia Artificial.

Frente de Todos en Trelew, Emanuel Coliñir junto a Máximo Kirchner –

Pero más allá de analizar las reales pavadas que dijo Máximo, es importante resaltar el contexto en el que lo hizo: fue la semana pasada, en el cierre de campaña del candidato del Frente de Todos en Trelew, Emanuel Coliñir, a quien dio un abierto apoyo, el cual, no solo perdió las elecciones, sino que la diferencia fue más del doble atrás de Gerardo Merino (UCR), con lo cual hoy el PJ chubutense, se arrepiente de haber mufado sus elecciones, con el discurso Máximo que es parte del actual gobierno y que aquel sábado, en las propias narices de los chubutenses, negó su pertenencia, tratando de diferenciarse increíblemente de Alberto, como si se tratara de un grupo político aparte.

La gente no compró el relato y perdieron la intendencia de Trelew.

Máximo Dixit

Con la inefable caradurez que caracteriza al diputado nacional y su madre, Máximo Kirchner dijo “No tienen que depender más de ningún apellido milagroso, sea Kirchner o quien sea“.

¡Ah bueno!, el hijo del inventor del kirchnerismo agudo, hace psicología inversa con la masa prepaga y ni siquiera se mira el ombligo.

Si hay alguien que ha hecho autorreferencia y asociado el apellido Kirchner con lo mejor de la historia reciente del país (según ellos), es su madre y él mismo. CFK llegó a establecer a “ÉL”, sobre cualquier otro, para referirse al finado, como la salvación redentora, que ha dejado en ella y su hijo, la herencia política (además de la mal habida).

“Los números de la pobreza, realmente son para que nos replanteemos por qué estamos acá, el Frente de Todos no vino a esto“, dijo Máximo y en lo personal coincido con su pregunta. ¿Qué hacen él, su madre, Massa y Aníbal Fernández, que nos ha llevado a estar como estamos?. Nadie mejor que él puede contestar su propia pregunta retórica. Por otra parte si el Frente de Todos no vino a esto, yo me pregunto qué hace todavía en el gobierno, porque el desastre nacional que hizo en poco más de tres años, es exclusivamente de su autoría.

“Los resultados que tenemos hoy son pésimos, pero bueno, si cometiste un error pongámonos a laburar por la gente“, señaló y es bueno que reconozca que lo que hicieron es pésimo, lástima que para “ponerse a trabajar” ahora, con más del 50% de pobreza, un 130% de inflación, el dólar a $ 420,00 y la economía destrozada, es tarde.

El Diputado Camporista Máximo Kirchner – Foto: NA

“La Argentina es un país que pareciera que, a partir del 9 de diciembre de 2015, entró en un tobogán y parece que nunca encuentra el arenero, parece que estuviera en caída libre y que todo lo costara“, indicó, tratando de decirle al distraído que hasta 2015 su familia hizo maravillas con la Argentina, además de saquearla en un PBI, enriquecer a todos sus amigos y vaciar al país de las fortunas que trasladaban en bolsos a la casa de su madre y a las estancias de Lázaro en Santa Cruz.

Pero el tipo, además, remarcó que la malaria empezó con Macri y a pesar de que su madre y él eligieron a Alberto Fernández para presidente y a Massa como cómplice en el Congreso y en Economía, ahora pretende decirnos a los ciudadanos, que nunca tuvieron nada que ver.

“Las frustraciones que atravesamos como sociedad, que son parte también del fuerte debate interno que hay en el Frente de Todos para entender y saber hacia dónde debemos ir, es parte de que la sociedad tiene que involucrarse y participar. Si la sociedad relega su lugar no podrá modificar el futuro“.

Biri biri… Máximo. Falacia, discurso vacío, vacuo, estereotipado. Dentro del FdT no hay, nunca hubo ni habrá debate de ningún tipo porque él y su madre no debaten, ordenan y por tal motivo, no le resulta eso de poner las culpas en la sociedad, porque la gente no se interesa, cuando ellos mismos han oficiado todos estos años, de tapón para que la política se renueve y se amplíe la participación.

Con un caradurismo sin igual, Máximo tuvo la desfachatez de cruzar a la oposición por las peleas internas que tienen, cuando él y su madre, partieron en dos al gobierno que ellos mismos pusieron y del cual son parte.

El oficialismo no solo urdió peleas y una vergonzosa interna que dinamitó al país, sino que está en sus genes: son golpistas, autoritarios y destituyentes.

“En lo que se discute está la esencia de lo que se está haciendo, porque nosotros discutimos de políticas y de ideas, no de poder“, sostuvo, tratando de que le creamos que dentro del FPV realmente se discuten ideas y no poder…. Un verdadero sin vergüenza, el diputado autodidacta.

Ya sobre la aparición de un outsider como Milei, dijo “La sociedad argentina si cae en la tentación de la anti política los resultados serán los que ya tuvo cuando accedió a esa tentación. Es verdad que tiene derecho a sentirse frustrada, enojada, pero a lo que no tiene derecho jamás es a dejar de interesarse por el destino de su país”.

Cuando en la Argentina votaron a su padre, quien ganó con solo el 22%, la gente también estaba alentada por la anti política y tiene razón Máximo, cuando la gente se tentó: así nos fue. Y si como dice, nadie tiene derecho a desinteresarse por el destino del país, es obvio que ese desinterés fue lo que potenció la llegada de su familia a la presidencia.

El trabajo de Máximo

Después del discurso de Máximo Kirchner en Trelew, tal como lo analizamos previamente, las elecciones para intendente del candidato de Frente de Todos Emanuel Coliñir a quien fue a apoyar el diputado nacional del FPV, obtuvo este resultado:

Juntos por el Cambio Trelew con Gerardo Merino : 18.278 votos – 32,06%

con : 18.278 votos – Frente de Todos Trelew con Emanuel Coliñir : 9.021 votos – 15,76%

con : 9.021 votos – Por la Libertad Independiente Chubutense con Gustavo Mac Karthy – 8.579 votos – 15,05%

con – 8.579 votos – Somos Trelew con Leila Lloyd Jones – 8.362 votos – 14,67%

Sin duda que el discurso de Máximo Kirchner no le llegó ni al propio partido oficialista en Trelew, lo cual corrobora todo lo que aquí expresamos. (Agencia OPI Santa Cruz)