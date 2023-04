Sindicatos de YCRT jaquean a la Intervención, desnudan sus mentiras e inclusive llegan al colmo de pedirle al gobierno nacional que intervenga la empresa ya intervenida

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – A medida que se acercan las elecciones 2023, la compleja situación de YCRT se complica de manera sostenida, al punto que los sindicatos internos han comenzado a evaluar las serias consecuencias que podría tener para el futuro de los más de 2.000 trabajadores del yacimiento, la llegada de gobierno que decida achicar el gasto público de manera significativa y ponga a YCRT dentro del listado de empresas deficitarias a las que se deben sanear, tercerizar o cerrar (esto último poco probable).

Recién ahora se dan cuenta, los sindicatos, que fueron engañados y usados por el poder político nacional (el partido que ellos votaron), aunque ninguno de ellos es inocente y que más allá de algunos beneficios recuperados, la realidad es muy distinta a la deseable y el daño es mayor: el gobierno nacional nunca tuvo verdadera vocación de hacer productiva a la mina y la Usina de 240 Mw, lejos de ser una propuesta energética para potenciar a la cuenca y a la provincia, ha sido una caja de recaudación a través de “inversiones” de sospechosa validez, por cuanto la usina “14 mineros” no funciona, está lejos de producir lo planificado y los fondos que ha insumido estos tres años, postergaron el avance productivo de la mina de carbón y nada hace pensar que en los pocos meses por delante, la situación pueda revertirse.

Sindicatos de YCRT jaquean a la Intervención, denudan sus mentiras e inclusive llegan al colmo de pedirle al gobierno nacional que intervenga la empresa ya intervenida

YCRT hace más de tres años que no produce nada. El último barco con el que se exportó carbón a Brasil salió de Punta Loyola, en el último tramo de la intervención de Omar Zeidán (Cambiemos). Una vez que se conoció el resultado de las PASO en 2019, los sindicatos dejaron de trabajar y plantaron el yacimiento.

Las señales del ocaso

Los cuatro sindicatos que hay dentro de YCRT lo saben y lo han vivido estos últimos años, luego que el inefable Aníbal Fernández llegara con las manos llenas de promesas, para lograr su más impactante resultado de gestión: echar a 417 trabajadores sin oposición sindical, al contrario, con el apoyo y complicidad de ATE, cuya Secretaria General había solicitado, previa denuncia, que estos trabajadores fuera desafectados de la empresa.

YCRT una mentira que le cuesta $ 4.015.990,00 a los argentinos Nota de Archivo de OPI Santa Cruz

De allí en más, el gobierno nacional, prometió y solo cumplió el 50% o menos, de todos aquellos acuerdos que creían haber logrado con el sector político del kirchnerismo que llegó a poder con una idea fija: hacer caja, sin importarle realmente que las obras se concluyan, tal como sucede con las Represas sobre el río Santa Cruz.

Lo importante de todo eso es que, a instancia de los propios gremios de YCRT, se confirman todos y cada uno de los informes producidos por OPI, en todos estos años donde señalamos las carencias, la falta de inversión, los hechos delictuales administrativos en los cuales habría incurrido la Intervención con plena complicidad de los sindicatos. Que los propio sindicatos salgan a “blanquear” estas irregularidades, es una señal clara de pérdida de poder político interno y una visión de salida irremediable que todos advierten, ya rodea a la actual Intervención.

Nosotros lo dijimos, pero todo callaron

Uno de los sectores más enfrentados con la Intervención, es el Sindicato de Luz y Fuerza, quien el 12 de abril le elevó una escueta nota (Nº 013/23) al Interventor Germán Arribas donde le hace saber la implementación de un quite de colaboración, medida que subsiste hasta hoy y donde enumera sucintamente los motivos por los cuales toma esa medida.

La falta de actualización salarial, es el primer ítem, luego le siguen el reclamo por la falta de inversiones en la reparación de la Caldera Nº 1, de la usina de 21 mw, culminación de los trabajos en la caldera Nº 4, del Generador Nº 2 y el mantenimiento de los generadores 1 y 2, todas instalaciones de energía cargo de YCRT.

Les reclaman el respeto a la Ley de Asociaciones Sindicales, la provisión urgente de materiales para el mantenimiento de las dos centrales (21 Mw y 240 Mw); le piden que cesen las persecuciones internas y le exigen que la Intervención emita un informe detallado y pormenorizado de la Usina 240 Mw “14 Mineros”.

APS, enojado

La Asociación de Personal Superior Profesionales y Técnicos de YCRT, el 14 de abril 2023, dos días después de la nota de Luz y Fuerza, publicó un comunicado a la comunidad y a los empleados de la empresa, destacando su “preocupación” por la situación de crisis y estado del yacimiento, en el cual dicen que fueron desoídos por la Intervención la cual solo aportó a la fragmentación interna calificando a las autoridades de autoritaria, obstinada y soberbia, que pone a la empresa al borde de la extinción, admitiendo que posiblemente ante un cambio de política, deban sufrir los ajustes descomunales de otra administración y culpa a los actuales, de no haber producido las condiciones para que ello no ocurra.

Y en ese marco y bajo el título ¡Sin mina no hay energía!, en duros términos (y sintetizando la idea) la APS culpa a la Intervención de haber olvidado el proyecto de integración productiva (YCRT-Usina 240) aludiendo al gasto desproporcionado que solo muestra el fracaso rotundo de la Intervención (SIC).

“Bajo las argumentaciones de trabajos técnicos calificados – dice brutalmente la nota de los sindicalistas de APS- se ha trabajado estos años en la central de forma hermética y sombría, siendo este 2023 cuando debía estar ya funcionando el segundo módulo”.

Nada se aparta esta observación gremial, de los largos y detallados informes que hicimos en OPI sobre la oscuridad y reserva de las “inversiones” realizadas por la Intervención, con claras sospechas de corrupción y negociados personales.

Prosigue diciendo que nada de ese avance ocurrió, a pesar de la desatención que padecieron otros sectores de YCRT, en virtud de (presumiblemente) que todos los recursos estaban orientados para ese fin (poner en funcionamiento la usina de 240 Mw).

Objeta los dichos de la Intervención que culpan a los gremios de no trabajar y obstaculizar el desempeño de YCRT, señalando que fue la propia política de la Intervención quien “inmovilizó el corazón de la empresa”, cargando culpas a otros, por la ineficiencia propia de la gestión.

Y lo más relevante, que pone de manifiesto la desesperación de los sindicatos ante el accionar de las autoridades de YCRT, es que APS hace un llamado a los demás gremios para pedir la intervención al gobierno nacional, de la actual Intervención que está allí puesta por el gobierno de Alberto Fernández.

“Solicitar de forma inmediata la intervención del estado nacional, generando entre todos un plan productivo, de inversión, organización empresarial y de protección de YCRT, que nos permita concretar los anhelos de nuestra empresa, generar energía para el país y así terminar con los discursos privatistas y de cierre de las políticas de achique del estado, de la derecha argentina”, señala el último párrafo.

¿Recién se acuerdan?

A la luz de todo lo que hemos dicho , escrito, opinado e informado en estos años, ahora, a pocos meses de terminar la Intervención, los gremios como APS se acuerdan de “tirar la toalla”, pidiéndole al verdugo que les perdone la vida.

Esto que dicen hoy lo tendrían que haber pedido cuando vino Aníbal Fernández a mentirles, porque necesitaba abrir la puerta a las “inversiones” que iban a llegar y todos los sindicatos estuvieron enfocados en “recuperar los beneficios” que les habían cortado y los paros realizados solo eran por ese motivo, fundamentalmente y no por potenciar o reconvertir la producción de YCRT.

Tres años desperdiciados, “viéndola pasar”, domo dijera algún dirigente de ATE y de Luz y Fuerza, pero sin hacer una puesta en común para exigir lo que hoy ven como un fantasma sobrevolando a YCRT, ante la posibilidad de un cambio de gobierno.

APS tiene temor a “un gobierno de derecha” (como si este fuera de izquierda), que pueda tomar una decisión traumática con la empresa de carbón y/o la Usina de 240 Mw; una verdadera pena, porque cuando tuvieron la oportunidad de forzar los cambios, al inicio de esta gestión “peronista”, pensaron el pequeño en vez de elaborar una salida honrosa y con el objetivo de preservar la fuente de trabajo.

Hoy, todo es incertidumbre para más de 2000 trabajadores y toda la cuenca que depende casi exclusivamente del yacimiento de carbón. Sin embargo los responsables no están ásolo en el gobierno, los coparticipantes de esta debacle son también los sindicatos que no vieron o no quisieron ver, los cambios obligados que venían, por la situación insostenible de la una empresa que ellos mismos ayudaron a perjudicar. (Agencia OPI Santa Cruz)